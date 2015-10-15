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    Фотоленты

    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах

    (обновлено: )230751
    Полет Петра порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра порошенко на Су-27 в фотожабах
    Фото пользователей соцсетей
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Фото пользователей соцсетей
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Фото пользователей соцсетей
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Фото пользователей соцсетей
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Фото пользователей соцсетей
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Фото пользователей соцсетей
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Порошенко Су-27 полет фотожаба
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Полет Петра Порошенко на Су-27 в фотожабах
    Фото пользователей соцсетей

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    Полет Петра порошенко на Су-27 в фотожабах

    Глава государства Петр Порошенко в ходе визита в Запорожскую область провел испытательный полет на Су-27. Самолет перед полетом прошел модернизацию на Запорожском государственном авиационном ремонтном заводе (МиГремонт).

    Президент сообщил, что два модернизированных Су-27 передаются Военно-воздушным силам Украины.

    После публикации видео и фото полета главы государства пользователи социальных сетей опубликовали большое количество изображений, пародирующих действия Порошенко.

    Читайте также: Обзор соцсетей: истребитель Порошенко

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