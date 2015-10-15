КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Президент Петр Порошенко в пятницу посетит Одесскую и Николаевскую области с рабочей поездкой, сообщается на сайте главы государства.

"Шестнадцатого октября 2015 года президент Петр Порошенко осуществит рабочую поездку в Одесскую и Николаевскую области", — говорится в сообщении.

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На этой неделе украинский лидер посетил ряд регионов на юго-востоке страны. Во вторник Порошенко отправился с рабочей поездкой в Луганскую область, он также посетил Днепропетровскую область, а в среду — Запорожскую область.