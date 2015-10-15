Порошенко торопится расформировать добробаты – участница АТО

Украина 14 октября отметила День защитника. Ранее своим указом Петр Порошенко отменил празднование 23 февраля. При этом в Киеве открылась выставка военной техники "Сила непобедимых".

Президент и премьер поздравили украинцев с новым праздником.

О праздновании Дня защитника Украины и о состоянии украинских Вооруженных сил в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала участница боевых действий в составе батальона "Айдар" Виктория Дворецкая.

Является ли для вас праздником 14 октября?

– Приятно, что начали "совок" от нас отодвигать и вводить что-то наше, украинское. Думаю, что 23 февраля еще будут праздновать люди в течение какого-то этапа, люди, которые служили в советской армии, они привыкли к этому празднику. Но наше поколение, наши дети уже не будут праздновать 23 февраля, для них Днем защитника будет 14 октября.

Поддерживаете ли вы "Марш Героев"?

– Сейчас в СИЗО незаконно содержатся сотни добровольцев без решения судов. У нас уже шутка ходит: мы начали встречаться или на похоронах, или в судах. Добровольцев закрывают, чтобы их стало меньше. Поэтому мы поддерживаем этот марш. Я думаю, что государство сейчас пытается как можно больше закрыть добровольцев и забыть как таковой этот маленький этап в истории. В субботу была речь президента, он приветствовал всех участников АТО. Но он лишь на несколько секунд вспомнил о добровольческом движении. Они пытаются все добровольческие батальоны расформировать, подчинить каким-то частям. Ведь это нереальная сила, добровольческое движение – это что-то новое, сформировавшееся только в Украине.

Разве добровольческому движению не нужна легализация?

– Легализовать – это правильно, потому что каждый человек имеет право на социальную защиту. Но сажать по тюрьмам – это низко и подло. По телевидению они не говорят о том, что есть команда сажать добровольцев, преследовать, поводить обыски в домах. И я думаю, что причина в страхе. Это даже не на уровне президента, а на уровне министерства внутренних дел. Почти каждому, кто участвовал в добровольческом движении, могут сейчас пришить статью "терроризм". Все брали в руки оружие, не будучи военными. И сейчас они могут прийти и сказать: "На каком основании вы там были, где вы взяли оружие, почему вы стреляли?" Они боятся добровольцев.

Насколько сложно сейчас оформить статус участника боевых действий?

– "Айдар" – это добровольческое движение. Но мы с самого начала были в системе вооруженных сил Украины. У нас был свой штат, батальон территориальной обороны. Просто не все смогли оформиться сначала. Как такового штаба у нас не было, поэтому были проблемы с призывом, с оформлением. Но все, кто оформлены в батальоне, сейчас документы на участника боевых действий подают непосредственно из батальона. И уже 70-80% нашего батальона получили статус. Что касается ребят, которые погибли или были ранены, не будучи оформленными в батальоне, то тут уже очень сложная ситуация. У нас есть семьи, которые уже год судятся и доказывают нашему государству, что кормилец погиб на поле боя. Хотя сейчас Минобороны немного пошло навстречу. Они пытаются признать всех наших ребят. Будем надеяться, что каждая семья получит компенсацию.

Премьер говорил, что военнослужащим выделяют деньги на покупку квартир. Кто-то из вас получил такое предложение?

– Никто из тех, кого я знаю. Ребята-активисты нашли, кажется, миллиард, на счетах министерства. И эти средства должны были пойти на обеспечение жильем военнослужащих. И сейчас активисты собираются контролировать Минобороны на предмет того, куда пойдут эти средства. Деньги на счетах есть, но я не знаю ни одного военнослужащего, получившего квартиру от Минобороны.

Порошенко презентовал на Михайловской площади выставку военной техники. Сколько из техники, полученной Украиной, доходит до ВСУ?

– Это один из самых важных вопросов. Наши производят хорошие "кугуары", но я лично за 14 месяцев в АТО видела его один раз. Есть вероятность, что эти хорошие боевые машины остаются патрулировать Киев, окрестности, они доезжают только до штабов, например, в Краматорск, в Артемовск. Тогда я не понимаю, зачем они. Почти на всех передовых позициях, там, где мы стояли, у нас были только волонтерские машины. Я недавно была в районе Горловки на крайнем посту, и ребята говорят, что у них только одна машина. У них один "жигуль" на всю позицию. И если что-то случится, им не на чем уехать. Эти все машины красивые – они на выставках. Очень мала вероятность того, что они дойдут именно туда, где нужны. Чаще всего эти машины дают батальонам, которые входят в состав МВД. А в ВСУ я таких случаев не знаю.

Чего больше всего не хватает армии?

– Не хватает ума у руководства. За те средства, которые они тратят на продуктовое и материальное обеспечение, если бы они не крали, можно было бы прекрасно обеспечить армию. Был такой форум, где говорили о женщинах в АТО, и пришла одна женщина-подполковник, она служит 18 лет. И она сказала ​​интересную фразу: "Вы ничего не сможете изменить. Если вы хотите быть в системе, то заходите в нее, служите, но сидите молча". Получается, вы не имеете права голоса, слова, права что-то менять. Как это вы будете что-то менять, если я здесь сижу 18 лет и мне так удобно? Мы на нее смотрели с большими глазами и понимали, что это и есть лицо нашей армии. У них такая логика.

У женщины в ВСУ есть возможность дослужиться до генерала? Facebook Министерства обороны Украины Украинская армия до АТО и значительные потери после АТО

– Генералов-женщин, насколько я знаю, у нас нет. И я сомневаюсь, что в нынешней системе кто-то допустит женщину к управлению. Но я считаю, что заместителем министра обороны должна быть хотя бы одна женщина, она будет знать, как обеспечить армию. Что касается того, как дослужиться, то в гуманитарных специальностях, например, для психологов и замполитов, есть возможность лет через 15 дойти до уровня подполковника или полковника. К примеру, я сейчас получаю второе высшее по военной специальности. В чем была проблема? Я не хотела учиться на замполита. Я хотела выучиться боевой специальности. И я начала стучаться во все двери. Но в академии сухопутных войск Украины на факультет разведки женщин не берут, на специальность "военный журналист" женщин не берут. К линии фронта женщин никак не хотят допускать. И только в университете обороны имени Черняховского есть факультет подготовки офицеров запаса. Два месяца обивались пороги, и в этом году туда позволили поступать женщинам. Вчера я была на учебе первый день. Очень интересно, понимаешь, что многого не знал, даже участвуя в боевых действиях. Мы практики, но нужна и теория.

Тем временем эксперт Сергей Коваленко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что вопрос финансирования армии стоит по-прежнему остро. По его мнению, в полной мере профинансировать украинских военных не получится даже при условии выделения на это 5% ВВП.

Ранее эксперт Юрий Бутусов эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что реформы в армии намеренно тормозит руководство страны. Он уверен, что власти не намерены что-либо менять в оборонных структурах.