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    Порошенко: избрание Украины членом СБ ООН открывает новые возможности

    (обновлено: )29703
    Президент Украины Петр Порошенко отметил, что непостоянное членство Украины в СБ ООН поможет стране вернуть под свой контроль территории Донбасса и Крыма.
    Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что избрание Украины непостоянным членом Совбеза ООН открывает перед страной новые возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности.

    Обращение Порошенко по случаю избрания Украины непостоянным членом СБ ООН. Видео
    Сайт президента Украины
    Обращение Порошенко по случаю избрания Украины непостоянным членом СБ ООН

    "Украина — член Совета Безопасности ООН. Результаты голосования убедительно доказали мое утверждение о создании глобальной проукраинской коалиции. Это открывает перед Украиной новые возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности. Поздравляю всех украинцев с этим событием", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Позднее в своем телеобращении, обнародованном в четверг вечером, президент также заявил, что непостоянное членство Украины в СБ ООН поможет стране вернуть под свой контроль территории Донбасса и Крыма.

    "Я искренне приветствую украинский народ с этим международным и дипломатическим достижением Украины, и не имею никакого сомнения, что он поможет нам принести долгожданный мир, будет содействовать возобновлению украинского суверенитета над всеми оккупированными Россией территориями как в Донбассе, так и в Крыму", — сказал Порошенко.

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    В четверг на Генассамблее ООН Украина была избрана непостоянным членом Совета Безопасности на следующие два года. По данным МИД страны, Украина уже трижды за время своего членства в ООН была непостоянным членом Совбеза.

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