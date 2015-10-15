Климкин: избрание Украины в СБ ООН - знак мировой солидарности

ООН, 15 окт — РИА Новости, Ольга Денисова. Избрание Украины непостоянным членом Совета Безопасности ООН на предстоящие два года продемонстрировало мировую солидарность со страной, считает министр иностранных дел Павел Климкин.

Выступая по итогам голосования ГА ООН Климкин отметил, что "это очень важный день для Украины и очень важный день для ООН". По его словам, "столкнувшись с российской агрессией и борясь с ней", Украина понимает ценность мира.

"Украина теперь понимает цену принципов ООН, понимает суть и ценность Устава ООН. Поэтому мы гордимся такой демонстрацией поддержки Украины, как реальным знаком солидарности мира с Украиной", — заявил глава МИД страны.

В четверг Генеральная Ассамблея ООН выбрала пять непостоянных членов Совета Безопасности ООН. С 1 января 2016 года места за столом Совета Безопасности ООН займут Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония. Египет получил 179 голосов в поддержку своей кандидатуры, Сенегал — 187, Украина — 177, Уругвай — 185, Япония — 184.