наверх
25.03.201811:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве разыскивают насильника, напавшего на девочку с электрошокером

    (обновлено: )214
    Мужчине, подозреваемому в изнасиловании, 30-40 лет, он плотного телосложения с большим животом. Разыскиваемый оглушил 11-летнего ребенка шокером и изнасиловал.
    В Киеве разыскивают насильника, напавшего на 11-летнюю девочку
    Фоторобот Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Киева объявили в розыск мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку в Деснянском районе столицы.

    Наручники
    REUTERS Saul Martinez
    Отцы-насильники. В Украине эпидемия педофилии

    Сообщается, что нападение на ребенка произошло в подъезде дома №88а на улице Оноре де Бальзака. Нападавший оглушил ребенка шокером и изнасиловал.

    Полиция сообщает приметы разыскиваемого и опубликовала его фоторобот.

    Мужчине, подозреваемому в изнасиловании, 30-40 лет, он плотного телосложения с большим животом.

    Глаза темно-карие, брови черные густые. Рост около 170 см, лицо круглое.

    Преступник был одет в черную куртку до колен и темные классические туфли с характерной шнуровкой.

    Ранее киевские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании прохожей. Он напал на свою жертву на улице Заветная в Соломенском районе и "удовлетворил свою страсть неестественным способом".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире