В Киеве разыскивают насильника, напавшего на девочку с электрошокером

Фоторобот Национальной полиции Украины

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Киева объявили в розыск мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку в Деснянском районе столицы.

Сообщается, что нападение на ребенка произошло в подъезде дома №88а на улице Оноре де Бальзака. Нападавший оглушил ребенка шокером и изнасиловал.

Полиция сообщает приметы разыскиваемого и опубликовала его фоторобот.

Мужчине, подозреваемому в изнасиловании, 30-40 лет, он плотного телосложения с большим животом.

Глаза темно-карие, брови черные густые. Рост около 170 см, лицо круглое.

Преступник был одет в черную куртку до колен и темные классические туфли с характерной шнуровкой.

Ранее киевские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании прохожей. Он напал на свою жертву на улице Заветная в Соломенском районе и "удовлетворил свою страсть неестественным способом".