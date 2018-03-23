наверх
23.03.201822:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве задержали насильника, напавшего прямо на улице

    (обновлено: )179
    По данным СМИ, преступник напал на свою жертву на улице Заветная в Соломенском районе и "удовлетворил свою страсть неестественным способом", он задержан.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Киевские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании прохожей, сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники.

    По данным издания, преступник напал на свою жертву на улице Заветная в Соломенском районе и "удовлетворил свою страсть неестественным способом".

    Преступник был задержан нарядом патрульной полиции на следующий день — это 44-летний житель одной из областей Украины.

    Читайте также: Изнасилованное детство. Из Минска: секс-скандал в интернате

    Заветная – небольшая улица, которая находится в частном секторе Киева.

    Ранее сообщалось, что неизвестный изнасиловал женщину, пришедшую на собеседование в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политолог Николай Давидюк. Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Дональд Трамп
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире