В Киеве задержали насильника, напавшего прямо на улице

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Киевские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании прохожей, сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники.

По данным издания, преступник напал на свою жертву на улице Заветная в Соломенском районе и "удовлетворил свою страсть неестественным способом".

Преступник был задержан нарядом патрульной полиции на следующий день — это 44-летний житель одной из областей Украины.

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Заветная – небольшая улица, которая находится в частном секторе Киева.

Ранее сообщалось, что неизвестный изнасиловал женщину, пришедшую на собеседование в Киеве.