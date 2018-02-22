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    В Киеве на остановке найден труп

    (обновлено: )62102
    В Святошинском районе Киева на остановке найдено тело человека. Прибывшая полиция устанавливает личность умершего мужчины.
    Тело мужчины обнаружено на остановке в Киеве
    Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Утром в четверг в Киеве на остановочном комплексе обнаружен труп, сообщает в четверг dtp.kiev.ua.

    Остановка находится на улице академика Ефремова в Святошинском районе столицы.

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    Прибывшая полиция установила, тело принадлежит мужчине, личность которого устанавливается.

    Ранее в Запорожье на остановке общественного транспорта было найдено тело мужчины. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств его смерти.

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