В Киеве на остановке найден труп

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Утром в четверг в Киеве на остановочном комплексе обнаружен труп, сообщает в четверг dtp.kiev.ua.
Остановка находится на улице академика Ефремова в Святошинском районе столицы.
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Прибывшая полиция установила, тело принадлежит мужчине, личность которого устанавливается.
Ранее в Запорожье на остановке общественного транспорта было найдено тело мужчины. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств его смерти.