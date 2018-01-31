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    В Киеве дочь выбросила тело матери на улицу (18+)

    (обновлено: )142512
    Сообщается, что вместо того, чтобы вызвать полицию, женщина вынесла тело скончавшейся матери на улицу. На месте работает следственно-оперативная группа.
    На месте ЧП в Киеве
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на Троещине женщина вынесла тело скончавшейся матери на улицу.

    Об этом сообщает Информатор с места событий.

    По предварительной информации, в квартире на 12 этаже умерла пожилая женщина. Вместе с ней проживала дочь. Вместо того, чтобы вызвать полицию, она вынесла труп матери на улицу. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что внешних повреждений на теле умершей нет. Предварительно, это не самоубийство. На месте работает следственно-оперативная группа. Также по данному адресу вызвали  бригаду неотложной психиатрической помощи.

    kiev.informator.ua
    На месте ЧП в Киеве
    kiev.informator.ua
    На месте ЧП в Киеве

    Ранее сообщалось, что тело мужчины было обнаружено утром во вторник в Преображенском парке в центре Одессы. На теле не было признаков насильственной смерти.

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