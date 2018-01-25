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    В багажнике джипа, врезавшегося в остановку в Москве, нашли труп - СМИ

    (обновлено: )24111
    По данным полиции, один человек погиб, четверо ранены после того, как водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в людей, стоящих на остановке на проспекте Мира в Москве.
    Смертельное ДТП в Москве
    Агентство "Москва"

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Тело мужчины обнаружили в салоне внедорожника, который накануне вечером врезался в остановку на проспекте Мира в Москве, выясняется причина его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

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    Ранее в пресс-службе московского управления ГИБДД сообщили, что один человек погиб, четверо ранены после того, как водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в людей, стоящих на остановке общественного транспорта на проспекте Мира в Москве.

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    "В салоне автомобиля был обнаружен труп пассажира. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказал дежурный офицер.

    По его словам, сейчас полицейские выясняют, погиб ли он до или после ДТП. Источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, мужчину от удара в момент аварии отбросило в заднюю часть салона внедорожника, где у него начинается багажник.

    Кроме того, как рассказали РИА Новости в главке полиции, водитель в настоящее время отказывается от госпитализации. С ним работают полицейские.

    Фото из открытых источников
    ДТП в Москве

    "Двое пешеходов и один пассажир обратились за медицинской помощью", — заключили в полиции.

    Ранее сообщалось, что в жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

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