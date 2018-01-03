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    На ипподроме в Одессе нашли тело мужчины

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    Как сообщил очевидец, тело молодого мужчины обнаружили на территории ипподрома в Одессе. На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.
    На месте обнаружения тела мужчины на ипподроме в Одессе
    od.vgorode.ua

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Тело молодого мужчины обнаружили на территории ипподрома в Одессе, сообщает местное издание Vgorode со ссылкой на очевидца.

    Его тело нашли утром в среду.

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    В пресс-службе патрульной полиции подтвердили данный факт. На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.

    Накануне Нового года в Одесской области достали из колодца тело женщины 1959 года рождения, об исчезновении которой заявлял родственники еще 17 декабря.

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