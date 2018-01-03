На ипподроме в Одессе нашли тело мужчины

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Тело молодого мужчины обнаружили на территории ипподрома в Одессе, сообщает местное издание Vgorode со ссылкой на очевидца.

Его тело нашли утром в среду.

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В пресс-службе патрульной полиции подтвердили данный факт. На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.

Накануне Нового года в Одесской области достали из колодца тело женщины 1959 года рождения, об исчезновении которой заявлял родственники еще 17 декабря.