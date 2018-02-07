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    На Закарпатье иностранец убил мужчину и пытался спрятать тело

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (241)

    20411
    По информации СМИ, между потерпевшим и его 47-летним товарищем-иностранцем, который находился в Закарпатье на сезонных заработках, возник конфликт,результатом которого стало убийство.
    Иностранец убил жителя Закарпатья и пытался скрыться
    Голос Карпат

    КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. Во вторник около 00:20, в лесопосадке села Белая Церковь Раховского района обнаружили присыпанное ветвями тело мужчины. Правоохранители оперативно установили его личность. Им оказался 55-летний житель села Большой Бычков, сообщает Голос Карпат.

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    "Правоохранители выяснили, что между потерпевшим и его 47-летним товарищем-иностранцем, который находился в Закарпатье на сезонных заработках, возникла конфликтная ситуация. В ходе драки последний нанес мужчине телесные повреждения. После этого мужчина оттащил тело в лесополосу, прикрыл ветками и одеждой, а сам с места преступления скрылся", — говорится в сообщении.

    Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого в преступлении и задержали его.

    Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области жестоко убили водителя такси. Преступление произошло в Каменском. Тело мужчины нашли в районе приусадебных участков с многочисленными ножевыми ранениями.

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