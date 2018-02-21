Выбраться в центр: жители Троещины штурмуют электричку в час пик

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"Утро, выезд с Троещины, пустили в час пик короткую электричку, у людей шок и возмущение. Обычно 6 вагонов всех забирает, а приехала электричка с 4 вагонами особенно в это время 8.11, когда людей очень много на перроне, следующая в 08.40, просто издеваются над людьми. И все платят, Билеты покупают, а уважения к людям нет, как тогда к ним… относится" — сообщается в группе "Троещина Киев".

Люди пытались "утрамбоваться" в электричке, одно многие так и остались на перроне.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель коммунального автобуса №108 регулярно выезжал на маршрут, но при этом не останавливался на остановках и не брал пассажиров.