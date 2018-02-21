наверх
21.02.201819:22
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    Выбраться в центр: жители Троещины штурмуют электричку в час пик

    (обновлено: )14820
    Утром в среду в час пик жители левобережного района Троещина, самого густонаселенного в Киеве, буквально штурмом брали городскую электричку, чтобы добраться до Правого берега.
    Штурм электрички жителями Троещины
    Скриншот видео

    "Утро, выезд с Троещины, пустили в час пик короткую электричку, у людей шок и возмущение. Обычно 6 вагонов всех забирает, а приехала электричка с 4 вагонами особенно в это время 8.11, когда людей очень много на перроне, следующая в 08.40, просто издеваются над людьми. И все платят, Билеты покупают, а уважения к людям нет, как тогда к ним… относится" — сообщается в группе "Троещина Киев".

    Люди пытались "утрамбоваться" в электричке, одно многие так и остались на перроне.  

    Ранее сообщалось, что в Киеве водитель коммунального автобуса №108 регулярно выезжал на маршрут, но при этом не останавливался на остановках и не брал пассажиров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины