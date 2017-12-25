наверх
25.12.201706:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Карпатах нашли тело пропавшего туриста

    55
    По данным ГСЧС, молодой человек временно проживал в поселке Поляниця, а в горы отправился в темное время суток. В полиции уточнили, что он умер от переохлаждения.
    Заснеженные Карпаты
    report.if.ua

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Спасатели нашли тело туриста, пропавшего 23 декабря во время подъема на гору Хомяк в Карпатах, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Согласно сообщению, он временно проживал в поселке Поляниця, а в горы отправился в темное время суток.

    Поиски пропавшего вели две спасательные группы.

    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    По-кличковски. В Киеве из-за снега всех... штрафуют

    "В 18:30 горные спасатели на носилках транспортировали тело к автомобилю на расстоянии около 1 км и передали работникам полиции. Причина смерти устанавливается", — говорится в сообщении.

    В свою очередь в пресс-службе ГУ НП в Ивано-Франковской области сообщили Hromadske, что причиной смерти туриста стало переохлаждение, погибший — предприниматель из Ивано-Франковска, 1989 года рождения.

    Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана