В Карпатах нашли тело пропавшего туриста

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Спасатели нашли тело туриста, пропавшего 23 декабря во время подъема на гору Хомяк в Карпатах, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, он временно проживал в поселке Поляниця, а в горы отправился в темное время суток.

Поиски пропавшего вели две спасательные группы.

"В 18:30 горные спасатели на носилках транспортировали тело к автомобилю на расстоянии около 1 км и передали работникам полиции. Причина смерти устанавливается", — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ГУ НП в Ивано-Франковской области сообщили Hromadske, что причиной смерти туриста стало переохлаждение, погибший — предприниматель из Ивано-Франковска, 1989 года рождения.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность.