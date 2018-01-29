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    В Харькове обнаружили тело курсанта летного вуза - СМИ

    (обновлено: )41711
    По данным СМИ, во время вечерней проверки офицер заметил отсутствие одного из курсантов. По неподтвержденной информации, молодой человек взял с собой автомат Калашникова и магазин патронов, вскоре его обнаружили мертвым.
    Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Тело курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба обнаружили в воскресенье вечером, по предварительным данным, он покончил с собой, пишет NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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    "ЧП произошло на улице Клочковской (вероятнее всего, речь об одном из корпусов, расположенных на углу с улицей Тобольской) в период между 21:00 и 22:00", — говорится в сообщении.

    Собеседники местного издания сообщили, что во время вечерней проверки офицер заметил отсутствие одного из курсантов.

    По неподтвержденной информации, молодой человек взял с собой автомат Калашникова и магазин патронов, вскоре его обнаружили мертвым.

    В полиции подтвердили факт случившегося. Проводится проверка.

    Ранее полиция задержала 21-летнего подозреваемого в убийстве 11-классницы, жительницы села Южное Никопольского района Днепропетровской области. Установлено, что злоумышленник пришел к дому несовершеннолетней, когда она находилась дома одна. Он ударил девушку бутылкой по голове, а когда она потеряла сознание, нанес кухонным ножом удар в шею.

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