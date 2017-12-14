Полицейский, первым оказавший помощь в терактах 9/11 в США, покончил с собой

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Нью-йоркский полицейский, первым пришедший на помощь во время террористических атак 11 сентября 2001 года, не выдержал борьбы с болезнью и покончил с собой, пишет издание New York Post.

Офицер полиции Дуглас Гринвуд пострадал в ходе того инцидента и с тех пор жил с тяжелой болезнью легких, которая причиняла ему сильную боль. Посчитав ее невыносимой, 61-летний мужчина совершил суицид в парке неподалеку от своего дома в нью-йоркском округе Саффолк.

Болезнь вынудила полицейского отказаться от службы в органах, где он провел 26 лет. С тех пор он был совладельцем пиццерии. Последние десять лет во время сна Гринвуду приходилось использовать кислородный баллон. Многочисленные операции и медицинские процедуры не смогли уменьшить его физических страданий.

"Это была постоянная растущая боль. Ему было больно дышать. Он бы никогда не сделал что-то такое, если бы у него был другой выбор. А его не было", — рассказал изданию друг полицейского.

В сентябре 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.