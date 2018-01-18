Солдат-срочник покончил с собой в Днепре - СМИ

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Солдат срочной службы покончил с собой в Днепре. Трагедия произошла накануне днем на улице Строителей на территории охраняемого объекта, сообщает "Информатор".

Погибшим оказался парень 1998 года рождения, который, как позже выяснилось, проходил срочную военную службу.

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На месте происшествия не обнаружили никаких предсмертных записок. Причины инцидента выясняются. На территории охраняемого объекта, которым, по предварительной информации, оказалась воинская часть, работали следователь, патрульная полиция и СМЭ.

Напомним. в конце прошлого года сообщалось, что в Херсоне бойца АТО довели до самоубийства.