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    Солдат-срочник покончил с собой в Днепре - СМИ

    (обновлено: )30602
    Погибшим оказался парень 1998 года рождения, который, как позже выяснилось, проходил срочную военную службу. ЧП произошло в Днепре на территории охраняемого объекта.
    Боец ВСУ. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Солдат срочной службы покончил с собой в Днепре. Трагедия произошла накануне днем на улице Строителей на территории охраняемого объекта, сообщает "Информатор".

    Погибшим оказался парень 1998 года рождения, который, как позже выяснилось, проходил срочную военную службу.

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    На месте происшествия не обнаружили никаких предсмертных записок. Причины инцидента выясняются. На территории охраняемого объекта, которым, по предварительной информации, оказалась воинская часть, работали следователь, патрульная полиция и СМЭ. 

    Напомним. в конце прошлого года сообщалось, что в Херсоне бойца АТО довели до самоубийства

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