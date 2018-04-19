Хозяйке на заметку. Кто такие социнспекторы и какие их полномочия?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Социальные службы устроили проверки матерям-одиночкам. Так, работники соцслужб приходят домой и даже опрашивают соседей, чтобы выяснить, живет ли в доме мужчина. За обман матерям грозят штрафы и судимости. Проверка коснется и тех, кто оформляет субсидии.

Все случаи нарушений идентичны: мамы проживали с отцами, а при оформлении документов указывали, что не знают, где они находятся. Кому-то суд назначает денежные штрафы, но большинству — условные сроки в год. Согласно данным реестра судебных решений, с начала 2018 года было несколько десятков подобных приговоров, а еще около сотни дел расследуются сейчас. Следователи получают через суды доступ к личным делам и документам молодых мам. По данным СМИ, больше всего таких случаев в Закарпатье, а также в Житомирской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Донецкой областях.

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Подробнее о проверках и помощи матерям-одиночкам, а также о полномочиях социнспекторов, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал бывший первый заместитель министра социальной политики Василий Шевченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

На що взагалі можуть розраховувати матері-одиначки? Це грошова допомога і все? Чи не тільки?

— Це грошова допомога, яка розраховується на дітей, потім, відповідно, надання відповідно до низького доходу, якщо вона отримує низький дохід, то це низький рівень оплати при житлово-комунальних послугах, додаткові виплати, якщо соціально-побутові умови достатньо складні від місцевих органів влади за її зверненням. У принципі, в залежності від того, який фінансовий стан, тобто, можливі ще деякі додаткові допомоги.

Яка середня грошова допомога передбачена для матері-одиначки?

— Середня допомога для матері-одиначки передбачена для дітей, тобто, розраховується ця підтримка у розмірі прожиткового мінімуму. Якщо ми беремо прожитковий мінімум, він міняється три рази на рік. Наприклад, сім’я із двох осіб отримує дві тисячі гривень. Якщо дитина віком до шести років, то тоді вона додатково отримує 492 гривні для того, щоб це було 1492 – це до 1.07, потім 559 з 1.07, а з 2019 року 626, тобто, фактично прожитковий мінімум за мінусом доходу, який отримає мати, чи підтримки по безробіттю, якщо вона безробітна, чи то соціальної допомоги, чи то, наприклад, субсидії як форми соціального захисту.

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Якщо говорити про перевірки, які є повноваження у соціальних служб?

— Фактично ці служби можуть мати соціальних інспекторів, які перевіряють напрямки соціальних виплат. От коли ми говоримо з вами про можливе зловживання, про те, що ви сказали, це значить, що мати живе з батьком, але офіційно вони розлучені, і в той же час вона отримує допомогу на дитину. Якщо таких дітей багато і різних вікових категорій, то там різні виплати і, відповідно, якщо це старшого віку, на який поширюється виплата у зв’язку з народженням дитини, тобто, тоді соціальний інспектор може просто фіксувати цей факт і розглядати дохід батька як спільний дохід сім’ї. Тоді соціальна допомога розраховується по-іншому. Наприклад, якщо сім’я має низькі доходи, то на неповнолітніх дітей допомога буде менше. Коли розраховується ця соціальна допомога, то вона накладається і на отримання субсидій. Субсидії у нас надаються як у формі доплати через розрахунок споживання палива, так і в готівковій формі, якщо це, наприклад, приватне домоволодіння.

Розкажіть детальніше про перевірки соцінспекторів?

— Знову ж таки, соціальний інспектор може направляти і перевіряти визначені категорії. Паралельно, я думаю, що здебільшого ці питання виникли тому, що паралельно проводяться верифікації Мінфіном. Як ви знаєте, при призначенні субсидій є обмеження покупок і, відповідно, якщо ці покупки здійснювались у безготівковій формі, то цю інформацію може отримати Мінфін. Що спровокувало таке обговорення, таку активність… Фактично було обговорення прийняття змін до закону, які би передбачали можливість перевірок соціальними інспекторами, які б могли накладати, дійсно, штрафи, бо фактично ці штрафи стягуються тільки за рішеннями суду. Тобто, соціальний інспектор фіксує, потім справа направляється у суд, і тільки тоді на підставі судового розгляду можливе встановлення штрафів. Йшлося про те, що починаючи з 2019 року буде такий закон, якщо він буде підтриманий і проголосований, набуде чинності, то тоді з 2019 року почнуться централізовані перевірки. Є ще одна складова – Мінсоцполітики почало створювати так званий реєстр отримувачів субсидій. Це значить, що ця децентралізована форма надання соціальної допомоги у вигляді субсидій у залежності від матеріально-технічного становища сім’ї якраз буде підніматись на загальнодержавний рівень, тобто, ця база даних дасть можливість перевіряти, чи не зареєстрована людина як отримувач субсидій чи іншої допомоги в інших місцях. Є ще одна складова, яка обговорювалась – це монетизація субсидій, яка вже у частковій формі розпочалась. У такій великій кількості інформації з’являються деякі незрозумілості, що потрібно пояснювати, і тоді людина прекрасно розуміє, що це не загроза, а це форма роботи, яка передбачена законодавством.

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Ви згадали монетизацію. Коли варто розраховувати на це? УНИАН Почему субсидии - зло и куда они загоняют людей

— Фактично частково вона розпочалась у минулому році. У цьому році вже продовжується при роботі з домогосподарствами, які споживають тверде паливо, тобто, вони отримують і так у готівковій формі на закупівлю і все, що стосується приватних домоволодінь, а на наступному рівні вже планується виплачувати коши, відповідно, після того, як уже буде сформований реєстр, і ці виплати будуть здійснюватися безпосередньо людині. Людина вже на власний розсуд приймає рішення. По великому рахунку, якщо запровадити монетизовані субсидії, то країна зможе різко уникнути споживання газу, тому що до цього були питання по кількості наданих кубів газу чи електроенергії щодо правильності, неправильності, спожитого, не спожитого, то тепер буде йтися просто про допомогу людям, скільки людям не вистачає для того, щоб вони могли оплатити опалення свого приміщення, і це незалежно вже від того, який вид енергоносія використовується.

К слову, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук высказал мнение, что создание контактирующего с субсидиантами социнспектората ведет к коррупции.