Эксперт: законодательная база не готова к новым правилам парковки

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым вводятся новые правила парковки. Они начнут они действовать уже со второго полугодия.

В частности, закон усиливает ответственность за нарушение правил парковки на местах для парковки людей с инвалидностью. Максимальный штраф за это может составлять 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 1700 грн.).

Если водитель не оплатил услуги платной парковки, оборудованной автоматами или автоматическими въездными и выездными терминалами, то штраф за неправильную парковку составляет от 8 до 12 необлагаемых минимумов.

Ответственность несет водитель, управлявший транспортным средством, а если правонарушение зафиксировано в автоматическом режиме, – владелец транспортного средства, на которого он зарегистрирован.

Новые правила парковки в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал автоэксперт, главный редактор сайта AUTOUA.net Сергей Суховский.

Как вы оцениваете новые правила для водителей?

– Очень положительно. На самом деле давным-давно у общества был запрос на подобный законопроект. Если вы видели, наверное, в любой ленте Facebook время от времени возникали такие посты с фотографиями людей, которые могут запарковать машину чуть ли не на трамвайных путях. Рано или поздно это должно было произойти и это явно не "зрада".

Хотя к таким нововведениям наша законодательная база недостаточно готова. Я уверен, что только появятся большие штрафы, то люди, заручившись поддержкой юристов, просто завалят наши суды исками.

Какие вы видите минусы в этом законе?

– Во-первых, не совсем ясна сама формулировка, что такое "инспектор парковки", кто будет иметь право заниматься фиксацией нарушений? Ведь можно сделать снимок неправильного запаркованного автомобиля так, что будет непонятно, можно ему здесь парковаться, нельзя, попадет, например, знак, запрещающий парковку, или не попадет. Этого ничего нет, это только все проговорено, что это будет.

Как это будет вводиться, внедрятся — никому неизвестно, никто пока на эти вопросы не ответил.

Второе. У нас на самом деле нет четкого понимания, где можно парковаться, где нельзя парковаться. Не всегда даже новая полиция, инспектора полиции знают ПДД. Казус даже в том, что полицейские останавливают автомобиль, он постоянно нарушает правила парковки. Они их просто не знают, тот, кто сам не знает правил дорожного движения, вряд ли сумеет квалифицированно объяснить нарушения обычному автолюбителю.

Согласно новым правилам при фиксации нарушений в автоматическом режиме и в режиме фотосъемки не будет личного общения полицейского с нарушителем, а наказан заочно будет владелец авто. Как вы к такому относитесь?

– С одной стороны, это общемировая практика, когда ты приходишь, даже если ты специально оставил автомобиль, осознано там, где нельзя этого делать, ты достаешь квитанцию и оплачиваешь ее, оплачиваешь ее в течение 10 дней. У тебя фактически 50%-я скидка, после 10 дней — полная стоимость штрафа.

В принципе, в Украине рано или поздно это все заработает. Вопрос в том, насколько у нас будет правильно прописана правовая база, с первого раза это все заработает, или же нам придется несколько раз нарваться на какие-то коллизии правовые.

Возможно, действительно, сначала в тестовом режиме это делать? Возможно, пошагово вводить?

– Я вам приведу пример. Подъехал автомобиль, неправильно запаркован, подошел, например, инспектор полиции, оставил квитанцию под дворником, и ветром эту квитанцию унесло. Откуда я могу знать, что мой автомобиль оштрафован? Подбежали дети, сорвали эту квитанцию…

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Поэтому нам сначала нужно, как в США, создать кабинет для каждого водителя, он обязан будет в этот кабинет входить, например, раз в неделю, проверять, есть ли у него штрафы или нет у него штрафов. Тогда, наверное, эта схема более жизнеспособна в том виде, в котором она есть сейчас.

Насколько реально сделать электронный кабинет? Здесь, наверное, должны быть соответствующие реестры, это компетенция МВД?

— Это то, о чем я говорил с самого начала – очень много подводных камней. В конечном итоге, это защита твоей личной информации.

Знаете, когда паркуются и включают аварийную сигнализацию.

— Да, абсолютно спокойно человек, которому нужно остановиться там, где ему нужно, а не там, где положено, он включает сигнализацию и объясняет свои действия поломкой автомобиля, и под настроение — чем угодно.

Опять-таки, это не прописано до конца, есть ли штраф за такую неправильную парковку? Чем больше мы будем сталкиваться с этими правовыми коллизиями, тем, наверное, эффектнее в конечном итоге будет работать закон и последовательно один за другим эти коллизии устранять.

Это все приведет к множеству судебных исков?

— Это будет очень шумно. Это будут, наверное, даже те люди, которые изначально создавали этот закон, принимали, продумывали его, в конечном итоге подумали: зачем я с этим связался?

Напомним, ранее член комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Сергей Майзель заявил, что нужно ужесточить нормы выпуска старого транспорта на дороги столицы, а президент Союза перевозчиков Украины Валентин Демчук отметил, что перевозчики вынуждены соревноваться за пассажиров.