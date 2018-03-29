Хроника 28 марта: изменились правила парковки, новый глава НАПК, блокада ZIK

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 28 марта, президент Украины Петр Порошенко одобрил новые штрафы для водителей и попросил Раду отменить е-декларации для антикоррупционеров. В этот же день в Раде потребовали официально вывешивать флаг ОУН-УПА на праздники. Помимо этого пранкер из Украины был объявлен в международный розыск за ложные данные о погибших в РФ. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко просит Раду отменить е-декларации для антикоррупционеров

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Верховная Рада должна снять обязательство о представлении электронных деклараций с общественных активистов. Об этом говорится в переданном СМИ комментарии пресс-службы Администрации президента. "Глава государства еще раз подчеркивает, что введение электронного декларирования для активистов, принятое в прошлом году, было ошибкой. Она не необратимая, и ее можно исправить, и следует это сделать", — отмечается в комментарии.

В Раде потребовали официально вывешивать флаг ОУН-УПА на праздники

Группа депутатов Верховной Рады предлагает официально вывешивать красно-черный флаг ОУН-УПА на зданиях государственных органов власти — соответствующий законопроект зарегистрирован в среду на официальном сайте парламента. Проект закона предусматривает размещение красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на зданиях государственных органов Украины в дни государственных праздников.

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Президент одобрил новые штрафы для водителей

Президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает наказание за неправильную парковку транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. Данный закон вводит фото-, видеофиксацию правонарушений и предусматривает создание законодательного механизма ответственности за нарушение правил парковки. Ответственность за нарушение будет нести лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство.

Новый глава НАПК

Александр Мангул избран новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Соответствующее решение было принято на заседании НАПК в среду. До назначения Мангул занимал должность члена агентства. Он будет возглавлять НАПК следующие два года. Ранее Наталья Корчак сообщила, что срок ее полномочий на посту председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции истекает в среду, 28 марта.

Кабмин назначил нового главу Национальной службы здоровья

Кабмин в среду, 28 марта, назначил председателем Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко, сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык. По его словам, правительство на заседании в среду также приняло "все готовые проекты правовых актов для полноценной трансформации отрасли и старта приписной кампании".

С 1 апреля для работающих пенсионеров вводится новый расчет пенсии

В Украине для работающих пенсионеров с 1 апреля вводится автоматический расчет пенсии. Писать заявление, как было ранее, не надо — пересчитают автоматически. Тем, у кого после перерасчета пенсия не вырастет, ее не уменьшат, а будут платить, как и ранее. Как сообщил министр соцполитики Андрей Рева, в апреле также получат пересчитанные и увеличенные пенсии за январь-апрель и пенсионеры силовых структур.

Очередной видеошедевр от Савченко

В сети появился новый ролик арестованного внефракционного нардепа Надежды Савченко. На видео политик объявляет, что планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Савченко стоит в комнате, за окном темно и идет снег. Она снимает с себя вышиванку, надевает военную форму и берцы. "Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть!" — говорится в ролике.

Нацгвардии поручили взять под охрану здание Донецкой ВГА

Кабмин поручил Нацгвардии взять под охрану здание Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске, такое постановление правительство приняло на заседании в среду. Среди прочего, в перечень органов государственной власти, которые подлежат бесплатной охране Нацгвардией, включена Донецкая обладминистрация. В пояснительной записке отмечается, что 29 декабря 2017 года указ президента об охране здания обладминистрации утратил силу, и таким образом, это вопрос получил актуальность.

Захарченко заявил об обострении ситуации на Донбассе

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, есть тяжелораненые. Украинские военные зафиксировали 54 случая обстрела за минувшие сутки в Донбассе. Как сообщает в четверг утром пресс-центр спецоперации в Facebook, "в результате вражеского огня украинские воины не пострадали".

Офис телеканала ZIK в Киеве пикетируют националисты

Офис телеканала ZIK в Киеве пикетируют националисты из организации "Братство", вход в здание закрыт. Протестующие призывают журналистов и руководство канала не продавать его. В то же время на телеканале отрицают якобы планы по продаже ZIK лидеру движения "Украинский выбор — право народа" Виктору Медведчуку. Ранее ZIK заявил, что его могут захватить радикальные организации по заказу властей и администрации президента.

Пранкер из Украины объявлен в международный розыск за ложные данные о погибших в РФ

В среду Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгений Вольнов), который распространил информацию о том, что на пожаре в Кемерово погибли несколько сотен людей. По данным следствия, Никита Кувиков публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

Кремль ответил Западу на высылку дипломатов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия подготовит ответные меры для стран, принявших решение о высылке российских дипломатов. "Все будет сделано таким образом, чтобы это отвечало интересам Российской Федерации", — заявил Песков на вопрос, стоит ли ожидать ответа РФ тем странам, которые выслали российских дипломатов. Между тем объявленные персонами нон грата российские дипломаты уже покинули Украину.

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"Дело Скрипаля": полиция установила наиболее вероятный источник заражения

Следователи Скотланд-Ярда пришли к выводу, что работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома. "Следователи полагают, что Скрипали впервые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в своем доме. Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери в доме", — говорится в сообщении полиции.

Смерть актера и певца Олега Анофриева

28 марта в возрасте 87 лет ушел из жизни композитор и певец, артист театра и кино Олег Анофриев. Любителям спорта он запомнился как исполнитель гениальных песен "Футбольный мяч" и "Будьте здоровы". Кроме того он озвучил многие мультфильмы — его голосом общаются и поют герои "Бременских музыкантов". Также он спел для вступительной заставки программы "Спокойной ночи, малыши".

28 марта 1709 года немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии курфюрста Aвгуста Саксонского записи о своих заключительных опытах по получению фарфора. По качеству полученный им фарфор не уступал китайскому. Успех эксперимента Бетгера определило открытие: алхимик обнаружил, что так называемая "шнорровская земля", добывавшаяся под Дрезденом и использовавшаяся для пудрения париков, оказалась ничуть не худшим материалом для изготовления отменного фарфора, известного теперь во всем мире как саксонский, или мейсенский.