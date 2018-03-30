Парковка по-новому: радикальных изменений не ждите – Салобаенко

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Украине в этом году заработают новые правила парковки. Соответствующий закон подписал президент. Действовать нововведения начнут уже со второго полугодия. Кроме урегулирования правил парковки, остановки и стоянки, новый закон совершенствует механизм привлечения к административной ответственности и владельцев авто. Теперь в сфере безопасности дорожного движения и парковки будут действовать три режима привлечения к административной ответственности.

В тонкостях новых правил в эфире радиостанции Голос Столицы помогал разбираться замдиректора по развитию "Киевтранспарксервиса" Денис Салобаенко.

Насколько радикальными являются новые правила? Обеспечен ли программами, материалами контроль над их соблюдением?

– Правила, на самом деле, являются в плане ответственности не такими радикальными. Но радикальность их состоит в том, что уже инспекторам не нужно будет дожидаться нарушителей, а заработает так называемый автоматический режим, когда нарушение будет зафиксировано с помощью фотокамеры и уже дальше инспектор автоматически привлечет нарушителя к ответственности.

Есть техническое обеспечение, камеры, о которых мы говорим?

– На данный момент нами готовятся документы для того, чтобы произвести их закупку. Как известно, на вступление в силу закона будет 180 дней с момента публикования, за это время будет уже произведена и закупка паркоматов, и камер, которые будут фиксировать, будет налажено взаимодействие с реестром МВД, и все те действия, которые нужны будут, там предстоит внесение изменений в порядка десяти нормативных актов Кабмина.

Когда это все будет сделано?

– На самом деле, уже большинство документов разработано, единственное, чего мы ждали, это подписания закона, и уже создана рабочая группа, эти моменты нами уже отработаны.

Давайте поговорим об инспекторах по парковке. Кто они и где их будут набирать?

– Что касается инспекторов, это будут должностные лица органов местного самоуправления, к ним не относятся коммунальные предприятия, эти сотрудники будут работать в составе КГГА. Скорее всего, их будут набирать по конкурсу, будет создан специальный департамент, или отдел в департаменте, который будет заниматься этими инспекторами.

Что будет с местами для парковки?

– Планируется введение автоматической системы контроля, поскольку именно закон предусматривает возможность введения такого контроля. Паркоматы будут, а те, которые есть, отработан вопрос их модернизации.

Обязательно в паркоматах появится функция введения номера, появится возможность безналичной оплаты с помощью банковской карты, транспортной карты, карточки киевлянина, все это будет учтено и включено в эту базу.

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Будут ли сертифицировать фотоаппараты у полицейских?

– Сертификат, конечно, должен быть. Кроме того, у нас сейчас в городе существует такой стартап, который будет предусматривать, что люди смогут фотографировать своими фотоаппаратами и присылать нам эти фотографии, мы дальше с этим стартапом отработаем вопрос для того, чтобы информация попадала к инспекторам, инспектора могли приходить туда и фотографировать, фиксировать правонарушение.

В МВД будет создан реестр правонарушений, право эвакуации в случае существенных нарушений – там 11 случаев нарушений предусмотрено – право предоставляется как сотрудникам ГАИ, так и инспекторам по парковке. Соответственно, будут определены места, штрафплощадки, куда будут эвакуироваться. Вся информация будет находиться в реестре МВД и можно будет оперативно получить информацию, куда эвакуировано транспортное средство.

Что касается штрафов, то если в течение 10 дней человек платит соответствующий штраф, то он — уменьшается. А если не платит?

– В законе не предусмотрено увеличение суммы, это у нас исполнительное производство, затраты на исполнительное производство, все эти функции, это уже в рамках исполнительной службы будут реализованы.

Когда зафиксировано нарушение, как будут связываться с владельцем автомобиля?

– Закон предусматривает введение в реестре такой графы как "належний користувач". Если собственник не является надлежащим пользователем, он может указать лицо, которое эксплуатирует автомобиль.

Есть случай, когда собственник не несет ответственности за нарушение. Это когда у него украли номерные знаки, человек указал информацию о другом лице, которому было передано право пользования, и нарушитель оплатил штраф и сам обратился с заявлением про оплату этого штрафа.

Напомним, автоэксперт, главный редактор сайта AUTOUA.net Сергей Суховский в эфире «ГС» заявил, что законодательная база не готова к ужесточению правил парковки. По его мнению, такие меры приведут к тому, что водители завалят суды исками, поскольку в законе — очень много подводных камней.