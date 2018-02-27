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    Топ тем Украины: передел парковок, украинизация книг

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    В Хмельницком местные жители возмущены, почему дети после карантина пошли в школу в мороз, в Полтаве выясняют, как работают госпитальные округа, а во Львове изучили книжный рынок страны. Самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
    Мужчина убирает снег на парковке в Киеве
    REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В Днепре почти закончился передел сферы парковок, в Полтаве подводят первые итоги работы госпитальных округов, а в Харькове следят за конфликтом губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.

    Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина

    Хмельницкий: "На дворе мороз — а мы в школу, или Почему "карантин" не продлили"

    26 февраля школьники всех 39 школ областного центра снова сели за парты после вынужденных каникул, которые длились почти две недели. Некоторые родители обеспокоены, что обучение в школах началось тогда, когда на дворе трещат морозы.

    …Главный педагог города Роман Николаев попросил "избавить его от счастья читать жалобы не по адресу". "Продолжать или прекращать ограничительные мероприятия в школах, решают не педагоги, а медики", — ответил на упреки Николаев.

    Лариса Ницой. Коллаж
    РИА Новости Украина коллаж
    Ницой, не Цой и большой привет из Тамбова

    Начальник городского управления здравоохранения Борис Ткач заверил, что при сильных морозах уровень заболеваемости снижается, ведь вирусы и бактерии тоже "боятся" низких температур.

    Днепр: "Передел парковок в Днепре почти закончен?"

    Основные причины, из-за которых городские парковщики вынуждены публично рапортовать о своих успехах, — постоянно вспыхивающие скандалы по поводу передела рынка ночных автостоянок и крайне неудобный для автовладельцев режим оплаты парковки на привокзальной площади.

    … За прошлый год город получил свыше 11 миллионов гривен парковочного сбора. В этом году "Горавтопарк" замахнулся собрать 13-14 миллионов. Увеличиваются поступления за счет роста минимальной зарплаты, размер которой включен в формулу расчета парковочного сбора с одного паркоместа.

    Полтава: "Госпитальные округа: что это, зачем и как будут работать"

    Создание госпитальных округов (ГО) было одним из первых и необходимых шагов медицинской реформы. Процесс начался прошлой весной. На Полтавщине тогда сформировали четыре: Восточный, Южный, Западный и Северный. Каждый, согласно требованиям Министерства здравоохранения, должен был обслуживать не менее 150 000 населения. Но, по факту, оказалось даже больше.

    …Важное условие: от любой точки округа в больницу интенсивного лечения пациент должен иметь возможность добраться в течение максимум 60 минут. То есть, если уже в течение так называемого "золотого часа" человек окажется в руках специалистов, это увеличит его шансы на выздоровление.

    Львов: "Читай свое. Что изменилось в украинском книгоиздательстве"

    Проверяет книги на предмет запрещенного контента и выдает разрешения специальный экспертный совет Госкомтелерадио. В него входят ученые, писатели, историки и журналисты, которые читают книги, изучают рецензии и авторские права и после этого предоставляют свое заключение. За год Госкомтелерадио отказало в лицензии на ввоз в Украину 197 российских книг. В частности, в перечень попали издание "История Российского государства" Бориса Акунина, "Любовные письма и дневники Николая Второго" Бориса Соколова, "Дочь Ленина — взгляд на историю" Эдварда Радзинского.

    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Медстуденты и Супрун. Протесты могут закончиться Майданом - Мусий

    …Что касается печати русскоязычных изданий в самой Украине, то их тиражи значительно сократились. За четыре года количество экземпляров уменьшилось с 22 млн до 9 млн. В то же время тиражи украиноязычных книг демонстрируют стабильный рост — с 30 млн до 33 млн.

    Харьков: "Бои без правил. Москаль против Супрун"

    Участниками очередного громкого скандала стали губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Москаль дал личностную характеристику главе Минздрава с использованием обсценной лексики.

    "На таможне все растаможено. Это что за (непарламентское выражение), извините меня. Может, какой-то врач поставит ей диагноз? Я поставил человеческий диагноз… Ну сколько мы можем дебилов терпеть в правительстве?" — заявил Москаль.

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