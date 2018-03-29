Чтобы не расслаблялись. Порошенко подписал ужесточение штрафов для водителей

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

После ряда резонансных ДТП в Украине взялись за ужесточение правил для водителей. Дошла очередь и до "героев парковки".

В среду, 28 марта, президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает ужеcточение штрафов за неправильную парковку.

"Данный закон вводит фото-, видеофиксацию правонарушений и предусматривает создание законодательного механизма ответственности за нарушение правил парковки", — сообщила пресс-служба Администрации президента.

Ответственность за нарушение будет нести лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство.

Правда, заработают новые нормы лишь через полгода.

Что ждет водителей

Среди основных нововведений — то, что нарушения правил парковки будут теперь фиксироваться на фото и видео.

Уведомление о штрафе нарушителю будут оставлять на лобовом стекле и отправлять по адресу собственника.

Принимать решение об эвакуации авто и рассматривать дела об административных правонарушениях будут инспектора по парковке.

Закон также вводит понятие "надлежащего пользователя" — человек, который пользуется конкретным авто вместо собственника. Именно он и будет оштрафован в случае нарушения правил парковки.

Штраф за неправильную парковку авто на еврономерах должен будет заплатить тот, кто ввез авто в Украину. А если нарушитель — нерезидент, то уведомление о штрафе ему вручат при выезде из Украины пограничники.

Также в законе предусмотрены причины, из-за которых авто будет эвакуировано на спецплощадку. А именно: если оно стоит на проезжей части в два ряда, на железнодорожных переездах, трамвайных путях, эстакаде, мосту, в тоннеле на пешеходном переходе, а также рядом с остановками маршрутных транспортных средств.

О том, что автомобиль увезли на спецплощадку, сообщать будут с помощью SMS и e-mail. А забрать его можно будет после оплаты штрафа, услуг по эвакуации и хранению.

После эвакуации транспортного средства предусмотрено безотлагательное информирование Нацполиции с указанием времени и места, куда эвакуированы транспортное средство. Далее эта информация должна быть размещена на официальном веб-портале исполнительного органа соответствующего местного совета, а владелец должен получить эту информацию на свой мобильный телефон.

Штрафы и условия оплаты

Теперь штрафовать будут и если водитель не оплатил услуги платной стоянки. А здесь нарушением считается стоянка более 10 минут без оплаты услуги. Кроме того, стоянка будет считаться неоплаченной, если водитель не оставил под лобовым стеклом квитанцию.

За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа парковки. И заплатить на месте не выйдет — закон запрещает инспекторам брать наличные деньги в качестве оплаты услуг или штрафа.

Однако есть для водителей и хорошая новость — на оплате штрафа можно будет сэкономить.

При оплате штрафов за нарушения, зафиксированные в режиме фото/видеозаписи возможна скидка 50% при уплате в течение 10 банковских дней.

Однако, если не оплатить штраф за 30 дней после того, как он был выписан, — начисляется пеня в размере этого штрафа.

А если не оплатить и штраф и пеню в течение еще 30 дней, то постановление об их взыскании передадут в исполнительную службу, чтобы деньги взыскали принудительно.

Все нарушения правил парковки будут вносить в Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Таким образом, авторы нового закона рассчитывают не только бороться с "героями парковки", но и обеспечить поступление платежей за парковку не парковщикам, а в бюджет.

Штрафы и еще раз штрафы…

Напомним, закон был принят Радой еще 21 декабря 2017 года. Тогда его поддержали 237 народных депутатов.

Кроме того, с 26 октября в Украине увеличили штрафы за незаконную парковку или остановку на местах для инвалидов — с 465 гривен до 1020- 1700 грн.

Такой штраф предусмотрен, если водитель не имеет документов, подтверждающих наличие у него инвалидности, не перевозит пассажира-инвалида, или у него нет (согласно тексту закона) "явно выраженных признаков инвалидности".

Аналогичный размер штрафа предусмотрен и за безосновательное использование на автомобиле распознавательного знака "инвалид".

Такие же штрафы — 1020-1700 грн — грозят должностным лицам, которые не обустроили на площадках для парковки места для инвалидов или же сделали это с нарушениями.

Штрафы от 2040 до 2550 грн предусмотрены за повторное нарушение должностными лицами, которые содержат площадки для платной парковки автомобилей, однако не оборудовали их парковочными автоматами, автоматическими въездными и выездными терминалами или другими средствами контроля за оплатой услуг парковки.

При этом составить админпротокол за описанные нарушения теперь смогут и "члены общественных организаций лиц с инвалидностью".

Мнение

Автоюрист Богдан Глядык отмечает, что в целом идея закона хорошая, но есть и один негативный момент — предполагается привлекать к ответственности не лицо, совершившее правонарушение, а того, кто является юридическим владельцем авто.

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"Если кто-то обратится в КСУ с обжалованием этого закона, есть большой шанс, что мы не только потеряем этот законопроект по реформированию сферы парковки, но и просто потеряем всю эту идею, все эти наработки, которые сегодня идут по внедрению вообще автоматической фиксации правонарушений ПДД", — заявил он в эфире "ГС".

По материалам из открытых источников интернет