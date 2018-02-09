Наши в Южной Корее: первые дни — первые рекорды

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее состоялась в пятницу, 9 февраля, в 13 часов по киевскому времени. В общем, до 25 февраля в Пхенчхане запланировано распределение 102 комплектов медалей.

Накануне официального открытия зимних Игр в южнокорейском Пхенчхане провели первые соревнования — по керлингу в смешанном режиме и по прыжкам с трамплина. Представителей Украины в этих дисциплинах не было.

Также накануне старта XXIII зимних Олимпийских игр Сергей Бубка принял участие в одном из завершающих этапов эстафеты олимпийского огня, сообщила пресс-служба НОК Украины. Главный олимпиец Украины пронес символ Игр по улицам города Каннын — прибрежного кластера олимпийской столицы-2018.

О готовности украинской сборной к Олимпиаде в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал пресс-атташе НОК Украины Иван Бондарчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як наша команда почуває себе?

— Фактично вся команда вже є. Очікуємо ближчим часом прибуття наших фрістайлістів-сноубордистів. Всі інші спортсмени вже на місці. Розпочались тренування, адаптація. Як ви знаєте, мабуть, вчора відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапору України в олімпійському селищі. Це така традиційна церемонія, яка передує відкриттю Олімпійських ігор і символізує готовність країни до участі в найголовніших зимових стартах чотириріччя. В принципі, зараз всі спортсмени проходять адаптацію, акліматизацію, тренування, звикають до нових умов, тому що зміна і часового поясу, 7 годин різниця, і температурний такий дуже був потужний морозний фронт, температура в горах досягала мінус 20 градусів, зараз трохи потеплішало — вже було і мінус 8, і сьогодні десь теж мінус 10 в горах. В прибережному кластері тепліше, там десь мінус 3, нуль. Так що, в принципі, до температури треба звикати. Тому що це все накладає, відповідно, певні особливості, особливо для тих спортсменів, які змагаються на відкритих аренах. Зараз ідуть тренування, і головне завдання — це адаптуватися, акліматизуватися і звикнути до тих умов, в яких доведеться змагатися.

REUTERS Stefano Rellandini Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

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Вже завтра заплановано церемонію відкриття. Як ви знаєте, визначений прапороносець нашої команди — це олімпійська чемпіонка минулих Олімпійських ігор і капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна. Вона нестиме Державний прапор України на церемонії відкриття. Тому, фактично, зараз команда готується до церемонії відкриття. І, до речі, завтра спортсменка Тетяна Петрова ще до церемонії відкриття вже братиме участь у кваліфікаційних змаганнях з фрістайлу. Варто сказати, що Тетяна є першою спортсменкою за роки незалежності, яка виступатиме на Олімпійських іграх від України в цій дисципліні.

Як взагалі спортсмени реагують на такі умови? Який розпорядок дня в Олімпійському селищі?

— Температура, в принципі, я думаю, що для багатьох спортсменів це потребувало додаткового налаштування. Хоча, з іншого боку, прогноз погоди був відомий заздалегідь. Тому що організатори і Міжнародний олімпійський комітет, попереджали, що зимові Олімпійські ігри саме Пхьончхані мають стати самими холодними іграми в історії. Тому наші і біатлоністи, і лижники проходили підготовку в Казахстані, останні завершальні збори, і зокрема, там температури, за словами наших спортсменів, сягали теж мінус 20-25 градусів. Тому фактично, прибувши сюди, до Кореї, вони були в тих самих умовах. Але, звичайно, до такої холодної погоди пристосуватися дуже складно, вона накладає свої відбитки.

Що стосується розпорядку дня, це все залежить від індивідуального графіку тренувань. Є розклад тренувань, який затверджений оргкомітетом, тобто кожен вид спорту має тренування в певний час. І від цього вибудовується вже час, який проводить людина в селищі, як готується. У нас працює медичний центр. Як відновлюється спортсмен. Тобто все це відбувається за індивідуальним графіком. Наприклад, біатлон виступатиме при штучному освітленні, це теж така специфіка цікава, і це накладає теж додаткові умови, тому що на переважній більшості змагань відбувається за природного освітлення, тобто в денний час. Тут, для того щоб Європа могла побачити телевізійні трансляції, змагання з біатлону відбуваються увечері. Тому і всі тренування біатлоністів також проходять ввечері за штучного освітлення. Тобто спортсмени всі готуються саме в тих умовах, в яких їм доведеться змагатися.

Чи на достатньому рівні перебуває питання безпеки?

— Особливо питань з безпекою ніяких немає. Це завжди покладається на оргкомітет Ігор. Тобто оргкомітет Ігор забезпечує повністю безпеку. На даний момент в нас ніяких питань не було. І, в принципі, ми тісно співпрацюємо з нашим посольством. Тому в нас є повний контакт і повна інформація, і наразі в нас ніяких питань з цього приводу немає.

Західні ЗМІ прогнозують, що українці можуть взяти на цій Олімпіаді максимум три золоті медалі. Які види спорту для нас найбільш перспективні? Які у вас прогнози?

— Прогнози робити — річ невдячна. Тому що ми маємо розуміти, що на Олімпійських іграх змагаються найсильніші спортсмени планети. Якщо зайти, наприклад, в олімпійську їдальню, то там можна тільки знаходячись п'ять хвилин, нарахувати 100 олімпійських чемпіонів. Кожна людина, яка приїжджає на Олімпійські ігри, вона проходить дуже жорстку систему відбору, протягом двох років, треба здобути це право, вибороти право участі в Олімпійських іграх. А тут вже, на Олімпійських іграх, збираються вершки всього світу, найкращі спортсмени світу. Тому я думаю, кожен український спортсмен, який прибув до Кореї, подолав таку велику відстань як спортивну, бо Олімпійські ігри — це вершина кар'єри, так і подолав велику відстань від України, кожен буде прагнути показати свій найкращий результат. І спортсмени дуже розраховують на те, що, не дивлячись на велику відстань, вони відчуватимуть підтримку наших співвітчизників. Тому я думаю, що всі ми разом маємо вболівати на наших спортсменів. Вони докладуть максимум зусиль для того, щоб досягти свого найкращого результату.

Ранее спортивный журналист Валентин Щербачев подчеркнул, что попадание украинцев в десятки и двадцатки лидеров уже само по себе очень почетно и престижно, но на Олимпиаде в Южной Корее Украина соберет больше медалей, чем прогнозируют.