Рудяков: мы на грани, а кое-где и за гранью международной изоляции

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что дипломаты ведут переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота или проведения протестов против Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году в России.

"Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с различными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать различные политические вопросы: бойкотируя этот чемпионат, четко выражая свою позицию во время пребывания в России", – сказал украинский министр.

По мнению политолога-международника, руководителя информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, это бесполезная трата времени – нашего бойкота никто не заметит.

"К тому же, мы вылетели из Чемпионата, поэтому, когда мы бойкотируем – это выглядит забавно. Кроме того, какие формы бойкота можно придумать? Первое, это остановить людей, чтобы они туда не поехали.

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Чемпионат мира для болельщика – это событие, люди собираются, планируют, поэтому вряд ли бойкот принесет плоды. На бумаге мы можем отчитаться, что не пустили 100 тысяч человек своих болельщиков на ЧМ, хотя скорее всего 99 тысяч и 99 человек из этого списка не поедут, потому что у них денег не хватит – Гройсман что-то придумает, на него понадобиться сброситься, и те последние деньги, которые болельщики отложили на поездку, придется потратить на что-то другое", – сказал Рудяков в комментарии РИА Новости Украина.

Что касается акций протеста, то эксперт напомнил, подобные формальные, креативные, как мы любим, всяческие манифестации уже происходили.

"Во время выступления Путина на заседании Генассамблеи ООН в 2015 году наши девушки и юноши развернули украинский флаг. Тут же подошла секьюрити, вывела под белы ручки. На этом акция закончилась. При этом акцию украинской делегации иностранные представители вообще не поняли. Если МИД планирует такие акции, и Климкин сам в этом признается – это просто Моська и слон", – считает Рудяков.

По мнению эксперта, это еще один пример того, что Украина предлагает международным организациям заведомо антироссийскую и агрессивно антироссийскую повестку дня, которая противоречит самому смыслу работы этих международных организаций.

"В данном случае Чемпионат мира по футболу проходит в России, но мы на это не влияем, это вещи, которые идут вне нас. И поэтому ограничивать права наших граждан, создавать, по крайней мере, атмосферу, что мы бойкотируем и давайте что-то там устроим – это заведомо создавать трудности для наших граждан, которые захотят поехать посмотреть Чемпионат.

А ведь миллионы людей в стране захотят просто посмотреть футбол по телевизору, как это делают миллионы болельщиков в обычном режиме. Ведь это международный футбол, большие соревнования, четырехлетнее событие всемирного футбольного значения. И если мы пытаемся это делать, то мы таким образом вредим только себе, мы обрекаем себя на еще большую степень международной изоляции.

Международная изоляция и так уже над нами нависает с разных сторон – и по линии культуры, и по линии совместного регионального участия в гуманитарных проектах. Мы и так на грани, а кое-где и за гранью этой международной изоляции, в значительной степени благодаря бестолковой безграмотной позиции и деятельности Министерства иностранных дел Украины и лично министра", – заключил политолог.