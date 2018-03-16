Ночью в Закарпатье неизвестные громили автомобили с венгерскими номерами

Фото Mukachevo.net

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В ночь на пятницу в городе Берегово (Закарпатская область) неизвестные изувечили девять автомобилей с венгерскими номерами. Машины на украинской регистрации вандалы не тронули.

В пострадавших машинах выбиты лобовое или заднее стекло.

Читайте также: Закарпатье бунтует. Дипломатическая атака Венгрии и праздник от Москаля

"Сообщение об инциденте поступило в милицию сегодня около 6:47 утра, от мешканция улице Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел 7 поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация", — цитирует Mukachevo.net информацию регионального управления полиции.

Фото Mukachevo.net В Закарпатье неизвестные разбили 9 авто с венгерскими номерами

Напомним, что 15 марта в Закарпатье объявлено выходным днем в связи с празднованием годовщины образования Карпатской Украины и 170-летия венгерской революции. В этот день на административной границе Закарпатья и Львовской области были задержали несколько автомобилей и группу молодых людей, у которых обнаружили балаклавы, кастеты, ножи и биты.

Читайте также: Спецкор: что думает Москаль про ОБСЕ на Закарпатье

Ранее венгерские дипломаты не рекомендовали своим согражданам поездки в Закарпатье на протяжении 16-18 марта.