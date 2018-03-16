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    Ночью в Закарпатье неизвестные громили автомобили с венгерскими номерами

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    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ (27)

    (обновлено: )62114
    Очевидцы отмечают, что вандалы не тронули машины на украинской регистрации, в авто с венгерскими номерами выбиты лобовое или заднее стекло. Владельцы разбитых авто подали заявления в полицию.
    В Закарпатье неизвестные разбили 9 машин с венгерскими номерами
    Фото Mukachevo.net

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В ночь на пятницу в городе Берегово (Закарпатская область) неизвестные изувечили девять автомобилей с венгерскими номерами. Машины на украинской регистрации вандалы не тронули.

    В пострадавших машинах выбиты лобовое или заднее стекло.

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    "Сообщение об инциденте поступило в милицию сегодня около 6:47 утра, от мешканция улице Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел 7 поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация", — цитирует Mukachevo.net информацию регионального управления полиции.

    Фото Mukachevo.net
    В Закарпатье неизвестные разбили 9 авто с венгерскими номерами

    Напомним, что 15 марта в Закарпатье объявлено выходным днем в связи с празднованием годовщины образования Карпатской Украины и 170-летия венгерской революции. В этот день на административной границе Закарпатья и Львовской области были задержали несколько автомобилей и группу молодых людей, у которых обнаружили балаклавы, кастеты, ножи и биты.

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    Ранее венгерские дипломаты не рекомендовали своим согражданам поездки в Закарпатье на протяжении 16-18 марта.

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