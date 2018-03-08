Посол Венгрии в Украине превышает свои полномочия - Зеркаль

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, комментируя высказывания Кешкеня о том, что Венгрия будет иметь право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.

"А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии. У нас сейчас все это запланировано… с разговорами о том, что он превышает свои полномочия здесь, в Украине", — отметила Зеркаль в эфире "5 канала".

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Замминистра подчеркнула, что Украина заняла достаточно жесткую позицию касательно языковых положений закона об образовании и остальных вопросов. По словам Зеркаль, Венгрия прибегает к подобным заявлениям, как в ситуации с Украиной, в отношении всех соседних стран.

При этом она заявила, что Кешкеня из-за заявления высылать не будут. "Ну что мы сейчас должны депортировать посла?.. (Это — Ред.) не дипломатично", — сказала Зеркаль.

При этом, комментируя то, что в отельных населенных пунктах Закарпатья на учреждениях размещены венгерские флаги, Зеркаль заявила, что в области не проведена децентрализация.

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"Если бы децентрализация состоялась в Закарпатье, как она происходит в других регионах Украины, то не было бы никаких проблем", — подчеркнула замглавы МИД Украины.

Ранее посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень в интервью украинским СМИ заявил, что выдача венгерских паспортов украинским венграм не нарушает никаких законов.