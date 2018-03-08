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    Посол Венгрии в Украине превышает свои полномочия - Зеркаль

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    Замминистра иностранных дел подчеркнула, что Украина заняла достаточно жесткую позицию касательно языковых положений закона об образовании. При этом Елена Зеркаль отметила, что высылать Эрно Кешкеня из Украины пока не будут.
    Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, комментируя высказывания Кешкеня о том, что Венгрия будет иметь право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.

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    "А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии. У нас сейчас все это запланировано… с разговорами о том, что он превышает свои полномочия здесь, в Украине", — отметила Зеркаль в эфире "5 канала".

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    Замминистра подчеркнула, что Украина заняла достаточно жесткую позицию касательно языковых положений закона об образовании и остальных вопросов. По словам Зеркаль, Венгрия прибегает к подобным заявлениям, как в ситуации с Украиной, в отношении всех соседних стран. 

    При этом она заявила, что Кешкеня из-за заявления высылать не будут. "Ну что мы сейчас должны депортировать посла?.. (Это — Ред.) не дипломатично", — сказала Зеркаль. 

    При этом, комментируя то, что в отельных населенных пунктах Закарпатья на учреждениях размещены венгерские флаги, Зеркаль заявила, что в области не проведена децентрализация. 

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    "Если бы децентрализация состоялась в Закарпатье, как она происходит в других регионах Украины, то не было бы никаких проблем", — подчеркнула замглавы МИД Украины.  

    Ранее посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень в интервью украинским СМИ заявил, что выдача венгерских паспортов украинским венграм не нарушает никаких законов. 

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