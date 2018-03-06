Суд взял под стражу подозреваемых в поджоге Офиса венгров

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Суд арестовал подозреваемых в нападении на офис Общества венгерской культуры Закарпатья Александра Билобородько и Владимира Кондратенко без возможности внесения залога, передает Укринформ.

Пресс-секретарь суда Надежда Гейруш заявила, что Билобородько избрали содержание под стражей сроком на два месяца.

Во время судебного заседания защита озвучил информацию, что Кондратенко является участником АТО, где получил инвалидность II группы. Поэтому защита настаивала на мере пресечения в виде домашнего ареста, а также возражала против применения к подозреваемому ст. 258 УК, то есть террористический акт.

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет.

Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.