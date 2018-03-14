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    В ЛНР "раскрыли" схему, по которой был задержан Рубан

    Тема:

    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (613)

    (обновлено: )1304132
    В непризнанной ЛНР заявили, что располагают "данными о создании спецслужбами Украины канала поставки оружия, числившегося на складах Донбасса, на территорию, подконтрольную Киеву".
    Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан
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    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана арестовали, используя схему вывоза оружия из Донбасса, на фоне конфликта украинских спецслужб, сообщили РИА Новости представители силовых структур самопровозглашенной ЛНР.

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    Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию оружие, спрятанное в мебели. Рубану объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца. Сам арестованный все обвинения в свой адрес отрицает. 

    "МГБ располагает данными о создании спецслужбами Украины канала поставки оружия, числившегося на складах Донбасса, на территорию, подконтрольную Киеву… По имеющимся данным, аналогичная схема была задействована для ареста председателя общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана в связи с усиливающимся конфликтом между Службой безопасности и Главным управлением разведки министерства обороны Украины за право контролировать Донбасс", — говорится в сообщении.

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    Напомним, 12 марта внефракционного народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Однако Савченко не явилась, поскольку находится за границей.

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