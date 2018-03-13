Кому на руку дело Рубана? Опрос экспертов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Информационное "затишье" мартовских праздничных дней было нарушено… да что там — буквально взорвано громкими сенсациями. Сначала — «молния» о задержании руководителя Центра обмена пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке провоза оружия из неконтролируемой Киевом зоны. Затем сенсационные подозрения: Рубан якобы готовил покушения на первых лиц государства, планировал обстрел Администрации президента, захват Верховной Рады…

Некоторые эксперты предположили: вполне возможно, что под предлогом столь серьезной "террористической угрозы" страну готовят к введению военного положения (а тогда и выборов не будет). Другие говорят об обострении конкуренции коммерческих интересов между силовыми ведомствами.

"Странное" дело Рубана

Владимир Рубан был задержан в четверг, 8 марта, при выезде из неподконтрольной Украине территории Донбасса с арсеналом оружия в машине. Рубана доставили в СИЗО Мариуполя, затем перевезли в столицу. На следующий день Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.

Предъявленное подозрение поражает даже привыкших за последние годы ко всему украинцев. По данным СБУ, Рубан будто бы планировал обстрел Верховной Рады, Администрации президента и жилых домов в правительственном квартале из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Произойти это должно было во время пребывания на заседании парламента президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

В документе говорится, что планировалось ночью захватить Раду. И осуществить вооруженные нападения на жилье государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других — с целью их убийства. Все это — будто бы в сговоре с представителями власти непризнанной ДНР. Словом, "букет" обвинений вполне ядовит.

Спикер МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что спецоперация по разоблачению Рубана длилась "девять или даже десять месяцев". И что СБУ обнародовала пока лишь малую часть собранных доказательств.

А Петр Порошенко уже на следующий день после задержания Рубана заявил: "Заслушал доклад Главы СБУ Василия Грицака по поводу задержания Владимира Рубана. Благодаря принятым Службой мерами удалось предотвратить масштабные террористические акты, которые имели быть совершены в ближайшее время в городе Киеве и в других городах Украины. Благодарен офицерам-оперативникам за блистательное исполнение операции".

Но суда еще не было. Удастся ли СБУ доказать обвинения?

Пока можно лишь констатировать, что общественность столь громкими заявлениями и обвинениями убедить не удалось: в соцсетях — неоднозначная реакция. Сам Рубан все отрицает и заявляет, что его "подставили".

"Путин нападет"

Последовавшие за задержанием Рубана заявления о будто бы готовившихся в Киеве страшных терактах преследуют вполне конкретную цель — максимально запугать украинцев, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его словам, вызвано это тем, что "Порошенко истерично готовится к "Великой Зраде" с введением миротворцев на Донбасс".

"И мы видим продолжение имитации антироссийского Порошенко, который якобы защищает страну от Путина. К этой имитации относится, в частности, фейковый закон об оккупированных территориях. Понятно, что никакого покушения на Порошенко и теракты Рубан не готовил. Зачем? Тем более он ранее принимал участие в обмене наших пленых. Зато — раз постоянно ездил на Донбасс и имеет связи, то готовый "террорист". Да и, как подтвердил на суде Рубан, он не брезговал возить контрабанду через границу", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, дело в том, что "Порошенко сейчас надо максимально напугать украинцев: мол, если не будет миротворцев — то последуют терракты. А за ними — и Путин нападет".

Вот и пугают…

"Разыграно очередное низкопробное шоу для патриотов. Но для народа прокатит…", — констатировал Корнейчук.

Конкуренция силовиков и борьба с оппонентами

Громкая история с задержанием Рубана на КПП может свидетельствовать об обострившейся конкуренции между силовыми ведомствами, в этой борьбе руководитель "Офицерского корпуса" был принесен в жертву. А политики немедленно воспользовались ситуацией в своих целях. Об этом сказал РИА Новости Украина политтехнолог Сергей Слободчук.

"Тут дело заключается в конкуренции между двумя силовыми ведомствами — СБУ и ГУР Министерства обороны. Какой мы имеем фактаж? «Задержала» Рубана СБУ, а через линию соприкосновения переводили военные. Вот все, что точно известно. Таким образом, можно предположить, что все это отражает конкуренцию за контроль над финансовыми и другими потоками между спецслужбой и военной разведкой", — сказал Слободчук.

По его словам, кроме "фактажной" части, в информационной плоскости политики дело Рубана немедленно стали использовать для борьбы с оппонентами.

"Сначала провластные блогеры привязали к этому делу Юлию Тимошенко. Затем оперативно переключились на Виктора Медведчука. Но и эта «привязка» разваливается на глазах, ведь Рубан и Медведчук конкуренты в деле освобождения пленных. До 2015 года Рубан освобождал их в индивидуальном порядке, а Медведчук — организатор массовых обменов. Когда в 2015 году СБУ назначила официальным переговорщиком Медведчука, Рубан был вынужден уйти из темы обмена. Вспомним, что именно поэтому в 2015 году Рубан использовал трибуну в СМИ, откуда озвучил немало жесткой критики в адрес Медведчука. Затем вдруг возникла фигура мэра Львова Андрея Садового — потому что сотрудник АП и по совместительству блогер обнаружил какую-то его соратницу на фото вместе с Рубаном. Садовой тоже неугоден Банковой, поскольку он, скажем так, симпатизировал Саакашвили. Но ведь Рубан контактировал со многими политиками, наверное, можно еще больше снимков найти, где он вместе с депутатами от БПП", — отметил эксперт.

Он добавил, что "в 2014-2015 годах Рубан плотно работал с "днепропетровскими". Проводил совместные пресс-конференции с Борисом Филатовым, рассказывал журналистам, что автомобили "Офицерскому корпусу" предоставил Геннадий Корбан…

"А значит, всплывает фигура Игоря Коломойского. Он поддерживал акции протеста сторонников Саакашвили под стенами Верховной Рады, которые вызвали серьезное раздражение в Администрации президента. Велика вероятность, что в конечном итоге это будет одна из ключевых версий — связь Рубана с Филатовым, Корбаном и Коломойским", — предположил Слободчук, добавив, что таким образом власть попытается "подорвать одну из опор «проекта Саакашвили".

Дали "черную метку"

Но почему сразу же (до всякого расследования и суда) прозвучали такие фантастические подозрения — подготовка покушений на жизнь первых лиц, планы обстрела парламента и жилых домов в правительственном квартале? По мнению Слободчука, в данном случае цели преследуются вполне прагматичные. При этом учитывается психология публики.

"Вспомните фильм "Холодное лето 53-го": "По радио сказали, что Берия — английский шпион! — Я всегда знал…". Тогда это было самое ходовое обвинение. Сегодня самый ходовой штамп — это агент Кремля. Почему обвиняют в покушении на первых лиц? Потому что — конкуренция коммерческих интересов. Товарищ (Рубан — Ред.), видимо, серьезно кому-то мешал. И поэтому его решили "прессануть" максимально жестко. Он ведь не официальный сотрудник, он исполнитель, а исполнителей не жалко. И его "прессуют", чтобы показать: вот что с вами будет, если не поделитесь, если не уйдете с дороги и так далее. Отсюда и такие громкие обвинения, предусматривающие серьезное наказание", — сказал Слободчук.

Он добавил, что подобные обвинения позволили суду взять Рубана под стражу — "чтобы все выглядело серьезно".

"Это не означает, конечно, что он действительно организовывал эти покушения. Понятно, что это бред. Но это сигнал — "черную метку» ему дали", — резюмировал политолог.

Отметим, что "черную метку" вручили, судя по всему, не одному только Рубану. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у него нет сомнений: задержанный руководитель "Офицерского корпуса" — лишь пешка, а террористические акты планировала «группа людей», и они — "не просто террористы, как мы их себе представляем".

"Там есть и политическое крыло, политическая группировка, потому что все эти дальнейшие действия они должны были быть кем-то управляемые, должны были привести к каким-управляемым последствиям", — предположил замминистра.

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Интрига в том, кого теперь объявят представителями этого "политического крыла"?..

А вот слухи о возможном введении военного положения в Украине власти постарались развеять. Тот же Тука в эфире одного из телеканалов отметил, что, по его мнению, сейчас у Петра Порошенко в этом нет необходимости, и задержание Рубана не подтолкнет президента к подобному шагу.