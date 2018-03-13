Рубан мог вывозить из зоны АТО что угодно - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана подозревают в трех статьях Уголовного кодекса Украины: подготовка к преступлению, террористический акт, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее его задержали на пункте пропуска "Майорское" на линии разграничения. Он выезжал с оккупированной территории Донбасса. На пункте пропуска, при проверке мебели, которую вывозил Рубан, нашли минометы, автоматы Калашникова, детонаторы и другое оружие. Провозилось это все под видом имущества семьи переселенцев. По информации СМИ, Владимир Рубан вез эту партию оружия в Киев.

Кроме того, СМИ опубликовали текст подозрения, в котором сказано, что Рубан якобы занимался подготовкой покушения на президента Украины, а также на первых лиц государства, и готовился к обстрелу правительственного квартала и захвату Верховной Рады.

При избрании ему меры пресечения Рубан заявил, что о наличии оружия в мебели он не знал.

Подробнее об этой истории и какая судьба может ожидать Рубана, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал координатор проекта "Стоп-Террор" Семен Кабакаев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви можете сказати про цю всю історію з затриманням Володимира Рубана? Як прокоментуєте?

— Спочатку ми повинні розуміти, що Володимир Рубан з початку агресії займався питанням полонених з 2014 року. Він повністю є креатурою пана Медведчука. І у всіх діях, які відбувались по обміну заручників, в яких був залучений Медведчук через Путіна, Лаврова і інших, брав участь пан Рубан. Вчора його затримали з великою партією зброї, з колосальною. Це безпрецедентний випадок, таке перший раз сталось в Україні: там були і міномети, і гранатомети, і автомати Калашнікова, і купа боєприпасів, і снаряди для мінометів. Тому міг він чи не міг організовувати теракти, я думаю, міг, якщо він співпрацював з російською стороною. Також ми повинні розуміти, що сам він діяти не міг на території України, а тому у нього в будь-якому випадку є група осіб, які йому підпорядковуються, і люди, які стоять над ним, які є керівниками, яким він звітує і т.д. Також з повідомлень, які вже публікувались з підозри СБУ, ми знаємо, що він хотів зробити замахи на перших осіб держави, на президента, секретаря РНБО, міністра МВД і захопити ВР. Тобто, виходячи з цього, ми розуміємо, що він не сам це робив, з якоюсь групою осіб, можливо, під вибори, які у нас відбудуться вже майже через рік. Цю зброю могли б постачати провокаторам, терористам, які під видом мирної акції або протесту могли б дестабілізувати ситуацію у столиці України.

Це не здається якимось перебільшенням, напади на перших осіб держави, зокрема, те, що приписують зі сторони правоохоронних органів?

— Ви розумієте, СБУ дає повний обсяг, тобто, як вони бачать всю картину. Якщо йде, наприклад, терористичний акт, провокація або ще щось, вони пишуть загальну картину. Це не означає, що Рубан з цього міномета 82-міліметрового чи 120-міліметрового сів би десь на Банковій і почав обстрілювати Адміністрацію президента. Ні. Можливо, на перший погляд воно здається дуже кумедним, але насправді вся ця ситуація, яка відбувається безпосередньо з Рубаном, є дуже серйозною, тому що під видом мирних акцій Росія вже робила такі кроки. Ми бачили обстріли посольств і якісь мітинги і це, можливо, були пробні кроки, за допомогою яких РФ хотіла зрозуміти, як будуть реагувати спецслужби України. А вже цими мирними протестами вони могли щось більш гучне, дієве спробувати зробити —державний переворот, тому що влада в Україні, яка є зараз, РФ не влаштовує.

Якщо взяти до уваги ситуацію з переміщенням через лінію розмежування АТО контрабанди і зброї?

— Володимир Рубан пересікає лінію розмежування уже три роки, нікому не звітуючи. Пан Медведчук вже домовився із тією стороною, щоб Володимира пропускали, щоб все було добре. З тієї інформації що я знаю, коли виникали якісь непорозуміння з нашою стороною, то вони знаходили шляхи, щоб обійти. Можливо, когось підкупали на місцях, щоб проїхати, але завжди в нього було зелене світло. У якості такого прикриття він міг використовувати, наприклад, машину, як ми вчора побачили, для перевезення меблів. Дуже гарна історія, коли пан Рубан, наприклад, їде з Донецьку, з Горлівки на нашу територію, кажучи, що він допомагає переселенцям. Більшість людей знає, що він зав’язаний на ватажків незаконних утворень, і тому під таким соусом він міг вже три роки вивозити будь-що з цієї території, спонсорувати когось і робити якісь схрони для дестабілізації ситуації. Саме це у мене не викликає жодних сумнівів, тому що якщо він три роки їздив і в нього було все нормально з цього приводу, то зараз просто йому не пощастило, і наші спецслужби відпрацювали.

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Як затримання Володимира Рубана може відобразитись на процесі обміну полоненими? Чи може?

— Ми повинні розуміти, що з учорашнього вечора Медведчук, якщо Рубан йому цінний персонаж і дорога людина, яка його рятувала у якихось випадках, у будь-якому випадку вже б телефонував на Банкову і заступнику, наприклад, президента України і дзвонив у Кремль, щоб зробити максимум зусиль, щоб звільнити Рубана. Або, якщо він не є цінним для Медведчука, ми теж таку версію повинні розглядати, то він просто його зіллє і жодних зусиль докладати не буде, а потім вже безпосередньо або коли почнеться суд, або коли закінчиться, він може ліквідувати пана Рубана, тому що він забагато знає.

К слову, Шевченковский райсуд Киева на два месяца арестовал главу Центра освобождения пленных Владимира Рубана. У защиты есть пять дней для подачи апелляции.