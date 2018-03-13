наверх
13.03.201813:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Арест Рубана породит новую политическую фигуру - Гайдай

    Тема:

    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (608)

    (обновлено: )47610
    Политический аналитик считает, что Владимир Рубан не стал бы везти из ОРДЛО оружие, зная, что его будут проверять на границе.
    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану в пятницу, 9 марта, избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права залога. Глава СБУ Василий Грицак рассказал подробности запланированного теракта Владимира Рубана. Планировалось это, по словам Грицака, в сговоре с руководством самопровозглашенной Донецкой республики, непосредственно с господином Захарченко. Осуществить его должны были в центре Киева и должны погибнуть тысячи людей.

    Владимир Рубан в суде Киева
    Страна
    Рубан мог вывозить из зоны АТО что угодно - эксперт

    "С минометов собирались расстрелять центральную часть Киева. Должно было быть как можно больше трупов, как можно больше крови. Речь шла о тысячах погибших. Жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники, нардепы", — заявил глава СБУ.

    Эти события в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политически аналитик Валентин Гайдай.

    Як ви можете прокоментувати те, що відбувається навколо Рубана?

    — Якщо так, більш конкретно, тут таких дві ключові тези в зв'язку його затримання і роздмухування цієї справи навколо нього, навколо підготовки ним терактів буцімто в центрі столиці, навіть, по-моєму, про замах на президента там йшлось.

    Не безпосередньо на президента, президент фігурує просто в цьому переліку цих високопосадовців.

    — Так, я це і маю на увазі. Перша теза, яку я б хотів зараз озвучити, на якій я б хотів наголосити — мені здається, що зараз народжується нова політична фігура, тому що це сприяє піару пана Рубана. Якихось інших моментів я не бачу, тому що, чесно кажучи, дивно, що його затримали на КПП, коли він виїжджав із так званої ДНР, прямо там знайшли у нього зброю.

    Там не просто зброя, там арсенал.

    — Я думаю, що таку зброю можна купити не тільки в ОРДЛО, а і тут, в Україні. До речі, найсвіжіший приклад, буквально на днях, коли, по-моєму, обстріляли кафе в центрі столиці з гранатомета, перед цим кинули дві гранати в автівку біля метро "Лісова". Тому, я вважаю, що здобути тут необхідну зброю не так уже і важко і став би він везти її із Донецька, знаючи, що його будуть обшукувати на в'їзді в Україну безпосередньо. Я не думаю, що він би став везти такий арсенал.

    Владимир Рубан в суде Киева
    Страна
    Дело ясное, что дело темное. Кто-то темнит с делом Рубана

    Де б ви таку кількість зброї знайшли в іншому місці?

    — Це ж не секрет, що зараз ринок нелегальної зброї перенасичений в Україні. Скільки везуть з ОРДЛО нелегальної зброї, в принципі, це не секрет. У нас легше купити автомат Калашнікова, ніж пакет молока, між іншим, це також не секрет. Зараз у нас перенасичений ринок нелегальної зброї. Практично у кожної третьої людини є чи зареєстрована зброя на руках, чи незареєстрована, починаючи від ТТ, закінчуючи гранатометом.

    Звідки у вас така статистика?

    — Є така статистика. У нас же є інтернет. Заходимо, читаємо. Є навіть оголошення по продажу зброї, боєприпасів, набоїв.

    Теракт, обстріл з гранатомету ВР та Адміністрації президента — це звинувачення від СБУ. А якщо зброю ввозили в Україну не для теракту, а щоб на чорному ринку продати?

    — Безумовно, в цьому теж є логіка. Але я не думаю, що треба очікувати якихось терактів чи обстрілів, чи замахів на певних перших осіб держави. Ми ж чули вже багато разів різні заяви СБУ і на річницю Майдану, що підвищується терористична загроза в центрі столиці, і пам'ятаємо, навіть, по-моєму, в листопаді були якісь обшуки в передмісті Києва, коли перевіряли кожного третього чи кожного четвертого в'їжджаючого в Київ. Таке було кілька днів, коли, якщо не помиляюсь, Аваков підписав указ про якісь спеціальні заходи по забезпеченню правопорядку в столиці. Тому треба фільтрувати все те, що нам говорять.

    Тобто ви вважаєте, що терористичної загрози немає і нас дарма лякають?

    — Я вважаю, що немає якихось підстав про це стверджувати, тому що насправді всі уже звикли до бойових дій на сході України, всі звикли до якихось кримінальних новин. В принципі, ми уже звикли жити в напіввоєнному стані. Тому такого нічого тут немає надзвичайного, мені здається.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    По Рубану. Порошенко хочет максимально напугать украинцев - Корнейчук

    Давайте думати логічно: хто буде їхати із Донецька на підконтрольні Україні території, знаючи, що його будуть перевіряти, ретельно перевіряти, знаючи, що він фігура впізнавана, відома.

    А не навпаки — він впізнавана фігура і його ніхто не буде перевіряти?

    — Ні. Він уже така, як кажуть, контраверсійна фігура, постать, суперечлива. Тому, я думаю, він би не став так підставлятись.

    З відкритих джерел, з тих самих заяв пана Грицака ми бачили, що в листопаді вже було завезення подібне зброї, і що за цим угрупованням вже давно слідкують. Тоді в нього вийшло завезти зброю, він подумав, що і зараз вийде.

    — Ви знаєте, раз на раз не приходиться. Є достатньо нелегальних каналів, якими можна завезти цю зброю, мені так здається.

    По-перше, все, що відбувалось в його авто зафільмовано, СБУ мала приховану камеру, тому що пасла підозрюваних. Чому зараз не оприлюднюються інші матеріали, пояснив Василь Грицак: "У нас є багато беззаперечних доказів, які будуть в подальшому використані в ході судових засідань. Ці докази нами будуть зіграні тоді, коли ми будемо оголошувати про підозру черговим нашим фігурантам. До цього я їх назвати не можу, але вони будуть".

    — Тут що єдине можна сказати. Те, що знайшли при обшуку зброю і навіть є відео, фото докази, це не може на 100% значити, що вона там була, дійсно. Наприклад, напередодні був обшук у мусульманському культурному центрі, якщо ви знаєте. Там знайшли нібито якусь екстремістку літературу. Але стверджують працівники цього центру протилежне, що ніякої літератури екстреміської там не було. Натомість СБУ і поліція, яка проводила обшуки, стверджує, що була література присутня.

    Смотрите также: Отверг все обвинения. Как Рубану выбирают меру пресечения

    Ранее экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун заявлял, что арест Рубана — элемент давления на Медведчука в процессе обмена пленными.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ренат Кузьмин
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Евгений Бакулин
    Дело - труба! В Украине кризис с газом