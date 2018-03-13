Арест Рубана породит новую политическую фигуру - Гайдай

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану в пятницу, 9 марта, избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права залога. Глава СБУ Василий Грицак рассказал подробности запланированного теракта Владимира Рубана. Планировалось это, по словам Грицака, в сговоре с руководством самопровозглашенной Донецкой республики, непосредственно с господином Захарченко. Осуществить его должны были в центре Киева и должны погибнуть тысячи людей.

"С минометов собирались расстрелять центральную часть Киева. Должно было быть как можно больше трупов, как можно больше крови. Речь шла о тысячах погибших. Жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники, нардепы", — заявил глава СБУ.

Эти события в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политически аналитик Валентин Гайдай.

Як ви можете прокоментувати те, що відбувається навколо Рубана?

— Якщо так, більш конкретно, тут таких дві ключові тези в зв'язку його затримання і роздмухування цієї справи навколо нього, навколо підготовки ним терактів буцімто в центрі столиці, навіть, по-моєму, про замах на президента там йшлось.

Не безпосередньо на президента, президент фігурує просто в цьому переліку цих високопосадовців.

— Так, я це і маю на увазі. Перша теза, яку я б хотів зараз озвучити, на якій я б хотів наголосити — мені здається, що зараз народжується нова політична фігура, тому що це сприяє піару пана Рубана. Якихось інших моментів я не бачу, тому що, чесно кажучи, дивно, що його затримали на КПП, коли він виїжджав із так званої ДНР, прямо там знайшли у нього зброю.

Там не просто зброя, там арсенал.

— Я думаю, що таку зброю можна купити не тільки в ОРДЛО, а і тут, в Україні. До речі, найсвіжіший приклад, буквально на днях, коли, по-моєму, обстріляли кафе в центрі столиці з гранатомета, перед цим кинули дві гранати в автівку біля метро "Лісова". Тому, я вважаю, що здобути тут необхідну зброю не так уже і важко і став би він везти її із Донецька, знаючи, що його будуть обшукувати на в'їзді в Україну безпосередньо. Я не думаю, що він би став везти такий арсенал.

Де б ви таку кількість зброї знайшли в іншому місці?

— Це ж не секрет, що зараз ринок нелегальної зброї перенасичений в Україні. Скільки везуть з ОРДЛО нелегальної зброї, в принципі, це не секрет. У нас легше купити автомат Калашнікова, ніж пакет молока, між іншим, це також не секрет. Зараз у нас перенасичений ринок нелегальної зброї. Практично у кожної третьої людини є чи зареєстрована зброя на руках, чи незареєстрована, починаючи від ТТ, закінчуючи гранатометом.

Звідки у вас така статистика?

— Є така статистика. У нас же є інтернет. Заходимо, читаємо. Є навіть оголошення по продажу зброї, боєприпасів, набоїв.

Теракт, обстріл з гранатомету ВР та Адміністрації президента — це звинувачення від СБУ. А якщо зброю ввозили в Україну не для теракту, а щоб на чорному ринку продати?

— Безумовно, в цьому теж є логіка. Але я не думаю, що треба очікувати якихось терактів чи обстрілів, чи замахів на певних перших осіб держави. Ми ж чули вже багато разів різні заяви СБУ і на річницю Майдану, що підвищується терористична загроза в центрі столиці, і пам'ятаємо, навіть, по-моєму, в листопаді були якісь обшуки в передмісті Києва, коли перевіряли кожного третього чи кожного четвертого в'їжджаючого в Київ. Таке було кілька днів, коли, якщо не помиляюсь, Аваков підписав указ про якісь спеціальні заходи по забезпеченню правопорядку в столиці. Тому треба фільтрувати все те, що нам говорять.

Тобто ви вважаєте, що терористичної загрози немає і нас дарма лякають?

— Я вважаю, що немає якихось підстав про це стверджувати, тому що насправді всі уже звикли до бойових дій на сході України, всі звикли до якихось кримінальних новин. В принципі, ми уже звикли жити в напіввоєнному стані. Тому такого нічого тут немає надзвичайного, мені здається.

Давайте думати логічно: хто буде їхати із Донецька на підконтрольні Україні території, знаючи, що його будуть перевіряти, ретельно перевіряти, знаючи, що він фігура впізнавана, відома.

А не навпаки — він впізнавана фігура і його ніхто не буде перевіряти?

— Ні. Він уже така, як кажуть, контраверсійна фігура, постать, суперечлива. Тому, я думаю, він би не став так підставлятись.

З відкритих джерел, з тих самих заяв пана Грицака ми бачили, що в листопаді вже було завезення подібне зброї, і що за цим угрупованням вже давно слідкують. Тоді в нього вийшло завезти зброю, він подумав, що і зараз вийде.

— Ви знаєте, раз на раз не приходиться. Є достатньо нелегальних каналів, якими можна завезти цю зброю, мені так здається.

По-перше, все, що відбувалось в його авто зафільмовано, СБУ мала приховану камеру, тому що пасла підозрюваних. Чому зараз не оприлюднюються інші матеріали, пояснив Василь Грицак: "У нас є багато беззаперечних доказів, які будуть в подальшому використані в ході судових засідань. Ці докази нами будуть зіграні тоді, коли ми будемо оголошувати про підозру черговим нашим фігурантам. До цього я їх назвати не можу, але вони будуть".

— Тут що єдине можна сказати. Те, що знайшли при обшуку зброю і навіть є відео, фото докази, це не може на 100% значити, що вона там була, дійсно. Наприклад, напередодні був обшук у мусульманському культурному центрі, якщо ви знаєте. Там знайшли нібито якусь екстремістку літературу. Але стверджують працівники цього центру протилежне, що ніякої літератури екстреміської там не було. Натомість СБУ і поліція, яка проводила обшуки, стверджує, що була література присутня.

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