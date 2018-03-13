Ягун: арест Рубана - элемент давления на Медведчука

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Два месяца ареста без определения залога. Такую меру пресечения избрал Шевченковский районный суд Киева для руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Рубана подозревают в подготовке массовых терактов и покушений на руководство Украины, а также незаконном владении оружием. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение пяти дней.

Напомним, руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" задержали утром 8 марта во время пересечения линии разграничения на Донбассе в контрольном пункте въезда и выезда "Майорск". Рубан на автомобиле перевозил из неподконтрольной территории большой арсенал оружия, спрятанного в мебели. Сам подозреваемый утверждает, что "из него делают террориста №1" и все обвинения он отрицает. Как сказал Рубан в суде, "о наличии оружия не знал, а операция, которая проходила вчера, была спланирована офицером спецполка с позывным "Кедр". И по словам Рубана, он лишь выполнял роль водителя, который должен был перевезти мебель на подконтрольную территорию

Владимир Рубан — руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". Организация занималась обменами пленных и передачей помощи для них с начала конфликта в Донбассе, пока не создали Центр освобождения пленными при СБУ. Сообщалось, что "Корпус" продолжал деятельность и после создания нового Центра освобождения, но неофициально — в обход СБУ.

Имя Владимира Рубана связывали с Виктором Медведчуком. СМИ писали, что он был участником организации Медведчука "Украинский выбор", но позже вышел из нее и зарегистрировал общественную организацию "Офицерский корпус". Существует также партия "Офицерский корпус", ее члены баллотировались в местные советы Киевской области в 2015 году. Кроме Рубана, членом партии также экс-командир Киевского "Беркута" Геннадий Абрамчук и экс-командир спецподразделения "Титан"Вадим Бартенев.

Сложившуюся ситуацию проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы генерал-майор запаса, экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви думаєте про сам факт затримання Володимира Рубана і обставини, за яких це сталося?

— Те, що Рубан довго йшов до цього затримання — це переконаний факт, тому що дуже багато питань було до нього. Інша справа, обставини, їх важко коментувати. Скоріше за все, він знав все ж таки про те, що він везе. Інша справа, чи він, справді, хотів використати це так, як це вказано в постанові, тому що дуже багато звинувачень. Якось дуже все докупи склеєно — і захоплення влади, і якісь терористичні акти. Щось не дуже мені віриться у все те, що написано в постанові. Дійсно, до нього дуже багато питань і, в тому числі в людей, які мали відношення до полонених, і тому, що він мав неформальні контакти з терористами — це переконаний факт.

Ви текст підозри маєте на увазі?

— Так.

Там фігурують президент Порошенко, глава РНБУ Турчинов, Аваков, Яценюк. Ці постаті були в центрі уваги Рубана, як стверджує сторона обвинувачення. Чому вони не відреагували на це?

— Все ж таки для проведення такої спеціальної операції, яку нібито планував Рубан, має бути значна кількість його прихильників. Це навіть не один десяток. Це раз. Інше. Там є прізвище однієї людини в цій підозрі. Це помічник нардепа Надії Савченко, який нібито мав сприяти початку якоїсь спеціальної акції в стінах ВР, тобто треба зараз визначати людей, які мали діяти не тільки зовні, а і всередині урядової будівлі. Якщо буде доведений факт наявності значної кількості його прихильників і розгалуженої організації, тоді підтверджується та інформація, яка висловлена в підозрі.

Якщо зараз Рубана на блокпості затримують, то це означає, що про всю мережу вже відомо чи далі буде її розробка?

— Ні, я думаю, що вже все відомо, тому що якщо було таке гучне затримання, то всі прихильники і всі причетні до нього зараз будуть ховатися, а хто має безпосередню вину, будуть намагатися втекти. Тому, я так думаю, що мала б паралельно йти операція по затриманню його прихильників.

Затримали Рубана на півночі Донецької області, а потім перевезли на нетривалий час в СІЗО Маріупольське на півдні Донецької області, тобто немалий маршрут, а зранку він вже був в Києві. Для чого такі переміщення досить великою територією за малий час?

— Є тільки декілька місць, де можна утримувати такого статусу людину, де можна забезпечити його безпеку, тобто це тільки або в Харкові, або в Маріуполі, або в Києві.

У Рубана була заборона СБУ перетину лінії розмежування, але, як дописують деякі медіа, в причині перетину кордону він написав догляд за квартирою тещі, а коли назад повертався, іншу причину вказав. Суттєво те, що його, в принципі, не мали пропускати.

— Це наше законодавство: одним — все, іншим — нічого. Це зараз нам треба розбиратись безпосередньо з тими людьми, які в той момент, коли він перетнув кордон, пропустили його. Тому що є беззаперечна інформація, що він використовував, в тому числі так звані кабанні тропи в обхід цих КПВВ для того, щоб потрапляти на ту територію. Саме таким чином він допоміг перейти кордон Савченко, яка потрапляла туди для контактів з терористами. Тому більше питань, ніж відповідей. А те, що він повертався з меблями — це звичайна практика. У нас є дозвіл не тільки на переміщення всіх товарів, але і на перевіз людей. Якщо та сторона дозволяє перевозити особисті речі, а я так розумію, було написано, що це особисті речі, то такі машини пропускають з відповідними документами, що людина повністю переселяється з непідконтрольної території на підконтрольну.

Голова СБУ пан Грицак каже, що підозрюваний в підготовці терактів Рубан з 2013 року активно співпрацював з рухом «Український вибір» Віктора Медведчука. Порошенко на попередній прес-конференції сказав, що був вагомий внесок Медведчука в процес обміну полоненими. Це якось завадить обміну великому так званому в рамках другого етапу, який планували звершити до 18 березня, тобто до початку виборів російського президента?

— Я не виключаю, що це якраз один з тих елементів гарантій, що цей обмін має відбутись. Для того, щоб сказати, що якщо обмін не відбудеться, тоді підуть далі і може дійти до самого Медведчука. Можливо, це один із елементів тиску. Можливо.

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Ранее координатор проекта "Стоп-Террор" Семен Кабакаев заявлял, что Рубан мог вывозить из зоны АТО что угодно для дестабилизации ситуации в Украине.