ВСУ сообщили о смерти жителя Херсонской области в результате драки с военными

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КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Житель Херсонской области погиб в результате драки с военнослужащими 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщается на официальной странице подразделения в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Голопристанском районе Херсонской области произошли столкновения местных жителей и военнослужащих из в/ч, расположенной в этом регионе. ВМС Украины сообщали о задержании агрессивно настроенных граждан, которые пытались пересечь охраняемый периметр части. Управление Национальной полиции в Херсонской области расследует уголовное дело.

28-я отдельная механизированная бригада сообщает подробности конфликта и массовой драки: "30-летний Игорь, солдат, военнослужащий механизированного подразделения в компании боевого товарища и жены праздновал свой день рождения. Группа подвыпивших парней в возрасте от 18 до 20 лет спровоцировала драку с военными. В результате один из парней — 19-летний Дмитрий получил ножевые ранения и по дороге в больницу умер от потери крови. Командование части выражает родным и близким Дмитрия искренние соболезнования и в очередной раз подчеркивает военнослужащим на необходимость строгого соблюдения правил поведения в общественных местах и ​​сохранении чести и достоинства защитника Украины".

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