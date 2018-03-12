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    ВСУ сообщили о смерти жителя Херсонской области в результате драки с военными

    (обновлено: )45807
    28-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины сообщает, что во время празднования дня рождения 30-летнего солдата началась драка, в результате которой погиб 19-летний парень.
    Драка военных и жителей Херсонской области
    Видео Facebook Vera Godyna

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Житель Херсонской области погиб в результате драки с военнослужащими 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщается на официальной странице подразделения в Facebook.

    Драка военных и жителей Херсонской области
    Видео Facebook Vera Godyna
    В Херсонской области произошли столкновения военных и местных жителей

    Ранее сообщалось, что в Голопристанском районе Херсонской области произошли столкновения местных жителей и военнослужащих из в/ч, расположенной в этом регионе. ВМС Украины сообщали о задержании агрессивно настроенных граждан, которые пытались пересечь охраняемый периметр части. Управление Национальной полиции в Херсонской области расследует уголовное дело.

    28-я отдельная механизированная бригада сообщает подробности конфликта и массовой драки: "30-летний Игорь, солдат, военнослужащий механизированного подразделения в компании боевого товарища и жены праздновал свой день рождения. Группа подвыпивших парней в возрасте от 18 до 20 лет спровоцировала драку с военными. В результате один из парней — 19-летний Дмитрий получил ножевые ранения и по дороге в больницу умер от потери крови. Командование части выражает родным и близким Дмитрия искренние соболезнования и в очередной раз подчеркивает военнослужащим на необходимость строгого соблюдения правил поведения в общественных местах и ​​сохранении чести и достоинства защитника Украины".

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