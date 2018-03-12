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    После драки военных и гражданских в Херсонской области открыто дело

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    По данным полиции, в дежурную часть обратилась жительница города Херсон, она сообщила, что в ночь с 8 на 9 марта ее сын получил телесные повреждения в селе Новая Згурьевка.
    Драка военных и жителей Херсонской области
    Видео Facebook Vera Godyna

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители завели уголовное дело в связи с дракой военных и гражданских в районе села Новая Збурьевка Херсонской области, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    По данным полиции, в дежурную часть обратилась жительница города Херсон, она сообщила, что в ночь с 8 на 9 марта ее сын получил телесные повреждения в селе Новая Згурьевка.

    "По данному факту заведено уголовное производство по части первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины "умышленное тяжкое телесное повреждение". Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения. Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к данному уголовного преступления военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в селе Новая Збурьевка", — говорится в сообщении.

    Виновным грозит до восьми лет лишения свободы.

    Ранее пресс-центр командования военно-морских сил ВС Украины сообщил, что несколько нетрезвых граждан избили военнослужащего. После этого произошла драка между гражданскими и военными. По данным пресс-центра, есть пострадавшие и среди военных, и среди гражданских.

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