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    Происшествия

    В Кропивницком военный заколол вилами жену и тещу

    (обновлено: )27003
    В полиции сообщили, что мужчина, который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, состоит на учете в психиатрической больнице.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Кропивницком мужчина, который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, с вилами напал на свою жену и тещу.

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    Как он объяснил позже свой поступок полиции, ему показалось, что он снова на войне и должен отражать атаку врагов.

    Обе женщины от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции Кировоградской области.

    В полиции также добавили, что мужчина состоит на учете в психиатрической больнице.

    Сейчас открыто уголовное производство по ст. 115 УК — умышленное убийство. Мужчину задержали. Проводится расследование. Также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

    Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что военный из-за неосторожного обращения с оружием убил сослуживца в одной из воинских частей в районе проведения военной операции в Донбассе.

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