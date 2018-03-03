В Кропивницком военный заколол вилами жену и тещу

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Кропивницком мужчина, который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, с вилами напал на свою жену и тещу.

Как он объяснил позже свой поступок полиции, ему показалось, что он снова на войне и должен отражать атаку врагов.

Обе женщины от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции Кировоградской области.

В полиции также добавили, что мужчина состоит на учете в психиатрической больнице.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 115 УК — умышленное убийство. Мужчину задержали. Проводится расследование. Также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что военный из-за неосторожного обращения с оружием убил сослуживца в одной из воинских частей в районе проведения военной операции в Донбассе.