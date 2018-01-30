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    Происшествия

    Под Житомиром при аварии у Skoda снесло крышу, погиб водитель и пассажирка авто

    (обновлено: )39812
    Утром 30 января на трассе Киев - Чоп произошло смертельное ДТП, при котором погибли два человека. Водитель Skoda не справился с управлением и его авто врезалось в колесоотбойник.
    При аварии автомобиля Skoda под Житомиром погибли два человека
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Житомирской области утром во вторник на трассе Киев-Чоп водитель авт Skoda столкнулся с колесоотбойником, после чего его автомобиль разбился.

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    От полученных травм погиб водитель и пассажирка легковушки.

    "По предварительной информации, 39-летний водитель легковушки, двигаясь в направлении г. Житомира, не справился с управлением транспортным средством и совершил столкновение с колесоотбойником. На момент ДТП в салоне автомобиля, кроме водителя, находились еще трое пассажиров. Их лица сейчас устанавливаются. Водитель и 20-летняя пассажирка погибли на месте происшествия, еще один мужчина был доставлен в больницу, другому — оказана медицинская помощь без госпитализации", – сообщает пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Житомирского отделения полиции. Дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    При аварии автомобиля Skoda под Житомиром погибли два человека

    Напомним, что утром 30 января во Львове произошла автомобильная авария с участием главного врача одной из городских больниц. Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и на скорости въехал на спортивную площадку для роллеров и скейт-бордистов на улице Винниченко.

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