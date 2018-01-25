наверх
26.01.201800:34
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смертельная авария на Одесской трассе. BMW на встречной влетел в Citroen

    (обновлено: )423
    BMW выехал на встречную полосу и "лоб-в-лоб" столкнулось с Citroen. Спасателям пришлось вырезать специальными средствами одного пострадавшего и одного погибшего из автомобиля.
    Смертельное ДТП под Николаевом, несколько человек погибших
    nikolaev24

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина.  В четверг вечером на Одесской трассе произошла смертельная авария. Столкнулись  автомобили Citroen и BMW в районе поворота на дорогу в сторону Очакова, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.

    Читайте также: Второй человек в стране. Как дела у Рината Ахметова? 

    Автомобиль BMW двигался по направлению к Николаеву, а Citroen навстречу. По неизвестным пока причинам BMW выехал на встречную полосу и "лоб-в-лоб" столкнулось с Citroen.

    nikolaev24
    Смертельное ДТП под Николаевом, несколько человек погибших

    Спасателям пришлось вырезать специальными средствами одного пострадавшего и одного погибшего из автомобиля. Всего в результате аварии погибло два человека, еще двое пострадало — их доставили в больницу.

    Ранее на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за последние 4 года в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 15 тыс 300 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко на "украинском завтраке" в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ