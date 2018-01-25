Смертельная авария на Одесской трассе. BMW на встречной влетел в Citroen

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В четверг вечером на Одесской трассе произошла смертельная авария. Столкнулись автомобили Citroen и BMW в районе поворота на дорогу в сторону Очакова, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.

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Автомобиль BMW двигался по направлению к Николаеву, а Citroen навстречу. По неизвестным пока причинам BMW выехал на встречную полосу и "лоб-в-лоб" столкнулось с Citroen.

nikolaev24 Смертельное ДТП под Николаевом, несколько человек погибших

Спасателям пришлось вырезать специальными средствами одного пострадавшего и одного погибшего из автомобиля. Всего в результате аварии погибло два человека, еще двое пострадало — их доставили в больницу.

Ранее на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за последние 4 года в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 15 тыс 300 человек.