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    Возле трассы Одесса - Рени обнаружены два закопанных трупа

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (81)

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    Два тела, предположительно, фермера из Новосельского и неоднократно судимого ренийца по прозвищу "Позвоночник", обнаружены в 400 метрах от трассы Одесса – Рени. Они были закопаны в землю.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Тела двух мужчин обнаружены в поле между селами Орловка и Новосельское Ренийского района Одесской области, сообщает в среду Трасса Е-95.

    По данным местного издания, трупы были найдены во вторник, 26 декабря, в 400 метрах от трассы Одесса – Рени. Тела были закопаны в землю.

    "Сегодня идет процедура опознания трупов", — сообщил начальник Ренийского отделения полиции Вячеслав Дерменжи.

    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Предположительно, найдены тела пропавших 7 октября жителей этого района – фермера из Новосельского и неоднократно судимого ренийца по прозвищу "Позвоночник".

    "По данным следствия, вечером в день пропажи фермеру позвонили с неизвестного номера (предположительно, это был криминальный авторитет) и попросили подъехать на объездную дорогу, чтобы помочь отремонтировать колесо. Мужчина выехал на место, а уже через 20 минут перезвонил супруге и сказал, чтобы она отдала все имеющиеся в доме деньги человеку, который подъедет на его автомобиле", — говорится в сообщении.

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    Позже принадлежавший мужчине автомобиль Toyota обнаружили на территории кладбища в Кирничках Измаильского района, а иномарку Hyundai, который, как пишет издание, криминальный авторитет взял напрокат в Одессе, нашли в Спасском. В салоне авто были выявлены следы крови.

    Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

    Ранее в Киеве в озере Алмазное обнаружен труп женщины.

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