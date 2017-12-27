Возле трассы Одесса - Рени обнаружены два закопанных трупа

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Тела двух мужчин обнаружены в поле между селами Орловка и Новосельское Ренийского района Одесской области, сообщает в среду Трасса Е-95.

По данным местного издания, трупы были найдены во вторник, 26 декабря, в 400 метрах от трассы Одесса – Рени. Тела были закопаны в землю.

"Сегодня идет процедура опознания трупов", — сообщил начальник Ренийского отделения полиции Вячеслав Дерменжи.

Предположительно, найдены тела пропавших 7 октября жителей этого района – фермера из Новосельского и неоднократно судимого ренийца по прозвищу "Позвоночник".

"По данным следствия, вечером в день пропажи фермеру позвонили с неизвестного номера (предположительно, это был криминальный авторитет) и попросили подъехать на объездную дорогу, чтобы помочь отремонтировать колесо. Мужчина выехал на место, а уже через 20 минут перезвонил супруге и сказал, чтобы она отдала все имеющиеся в доме деньги человеку, который подъедет на его автомобиле", — говорится в сообщении.

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Позже принадлежавший мужчине автомобиль Toyota обнаружили на территории кладбища в Кирничках Измаильского района, а иномарку Hyundai, который, как пишет издание, криминальный авторитет взял напрокат в Одессе, нашли в Спасском. В салоне авто были выявлены следы крови.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее в Киеве в озере Алмазное обнаружен труп женщины.