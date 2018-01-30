Во Львове пьяный главврач пронесся по спортивной площадке для скейтеров

Фото varta1.com.ua

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Во Львове рано утром во вторник произошла автомобильная авария с участием главного врача одной из городских больниц.

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Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и на скорости въехал на спортивную площадку для роллеров и скейт-бордистов на улице Винниченко.

Фото varta1.com.ua Главврач львовской больницы въехал на спортплощадку

Varta-1 со ссылкой на слова свидетелей передает, что виновник аварии был пьян и перед этим пытался скрыться от полицейской погони.

По данным интернет-издания, за рулем был главный врач 6-й коммунальной поликлиники Львова Юрий Токарев.

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Ранее сотрудники НАБУ провели обыски в Запорожской областной клинической больнице и задержали главного врача, который подозревается в хищении и присвоении средств в особо крупных размерах.