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    Происшествия

    Во Львове пьяный главврач пронесся по спортивной площадке для скейтеров

    (обновлено: )20810
    Львовские СМИ сообщают, что виновником происшествия стал руководитель 6-й коммунальной поликлиники Львова. Медик на Skoda проехал через спортплощадку для скейтеров и роллеров.
    Главврач львовской больницы въехал на спортплощадку
    Фото varta1.com.ua

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Во Львове рано утром во вторник произошла автомобильная авария с участием главного врача одной из городских больниц.

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    Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и на скорости въехал на спортивную площадку для роллеров и скейт-бордистов на улице Винниченко.

    Фото varta1.com.ua
    Главврач львовской больницы въехал на спортплощадку

    Varta-1 со ссылкой на слова свидетелей передает, что виновник аварии был пьян и перед этим пытался скрыться от полицейской погони.

    По данным интернет-издания, за рулем был главный врач 6-й коммунальной поликлиники Львова Юрий Токарев.

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    Ранее сотрудники НАБУ провели обыски в Запорожской областной клинической больнице и задержали главного врача, который подозревается в хищении и присвоении средств в особо крупных размерах.

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