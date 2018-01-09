В Тернопольской области автомобиль сбил Черта

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Тернопольской области в селе Дарахов автомобиль марки Fiat Scudo сбил мужчину, который был переодет в Черта.

Как сообщает "Досье 102", в ДТП 8 января попал колядник, который был героем местного Вертепа.

Уже известно, что группа колядников стояла на трассе Тернополь — Бучач — Ивано-Франковск и останавливала автомобили, предлагая водителям праздничное выступление коляду.

Эта выходка на проезжей части стала причиной травмирования одного из персонажей. Его играл 26-летний мужчина, который в результате происшествия получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и закрытый перелом голени.

После оказания медпомощи врачи отпустили его домой.

У водителя авто взят анализ крови для проверки на содержание алкоголя.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Хмельницком патрульная полиция провела флешмоб "На шаг ближе к смерти". В этот день нарушителей, которые перебегали дорогу в неположенном месте, встречал актер в роли Смерти с косой.