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    Культура

    Жираф одним ударом убил известного режиссера

    (обновлено: )66302
    Погибший режиссер Карлос Карвальо известен своими картинами о дикой природе и отмечен каннским "Серебряным львом " и национальной наградой Африканской кинематографической академии.
    Жираф. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Южной Африке кинорежиссер Карлос Карвальо погиб в результате нападения жирафа во время съемок о дикой природе.

    Жираф упал после освбождения
    Видео Online dailymail
    Выпущенный на волю жираф от радости рухнул на землю

    В момент нападения Карвальо снимал животных крупным планом на ферме в ЮАР. К нему неожиданно подошел жираф и ударил его с такой силой, что мужчину отбросило на несколько метров.

    "Я стоял рядом с Карлосом, когда жираф внезапно качнул шеей и ударил его по голове, над ухом. Карвальо пролетел около четырех или пяти метров", — цитирует The Sun слова очевидца происшествия, оператора Дирк ван дер Мерв.

    Режиссера отвезли в больницу Йоханнесбурга, но вскоре он скончался от полученных травм головы.

    Карлос Карвальо известен своими картинами о дикой природе и отмечен престижными международными премиями, в том числе каннским "Серебряным львом " и национальной наградой Африканской кинематографической академии.

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    Ранее в Канаде умер обладатель Оскара британский режиссер Майкл Андерсон, наиболее известный по работе над фильмами "Вокруг света за 80 дней" и "Бегство Логана".

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