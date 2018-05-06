Жираф одним ударом убил известного режиссера

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Южной Африке кинорежиссер Карлос Карвальо погиб в результате нападения жирафа во время съемок о дикой природе.

В момент нападения Карвальо снимал животных крупным планом на ферме в ЮАР. К нему неожиданно подошел жираф и ударил его с такой силой, что мужчину отбросило на несколько метров.

"Я стоял рядом с Карлосом, когда жираф внезапно качнул шеей и ударил его по голове, над ухом. Карвальо пролетел около четырех или пяти метров", — цитирует The Sun слова очевидца происшествия, оператора Дирк ван дер Мерв.

Режиссера отвезли в больницу Йоханнесбурга, но вскоре он скончался от полученных травм головы.

Карлос Карвальо известен своими картинами о дикой природе и отмечен престижными международными премиями, в том числе каннским "Серебряным львом " и национальной наградой Африканской кинематографической академии.

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