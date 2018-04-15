наверх
15.04.201821:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    В России наградили престижной премией арестованного режиссера

    (обновлено: )34
    Режиссер Кирилл Серебренников, который подозревается в мошенничестве и хищении денег, награжден за "Лучшую работу режиссера в опере" за постановку "Чаадский".
    Церемония вручения премий Золотая Маска
    Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Российский режиссер Кирилл Серебренникова, который в данный момент находится под домашним арестом, стал лауреатом театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа режиссера в опере" за постановку "Чаадский".

    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    Самая громкая музыкальная ночь Нью-Йорка: как раздавали награды "Грэмми"

    Торжественная церемония награждения лауреатов театральной премии "Золотая маска" проходит в воскресенье, 15 апреля, на Новой сцене Большого театра в Москве. Жюри награды присудило Кириллу Серебренникову "Золотую маску" за "лучшую работу режиссера в опере". Эту премию ему принес спектакль "Чаадский", постановка которого прошла на сцене театра "Геликон-опера".

    Театральные деятели и гости вечера приветствовали решение жюри продолжительными аплодисментами, передает РИА Новости.

    Напомним, в августе 2017 года Басманный суд Москвы поместил Кирилла Серебренникова под домашний арест в связи с подозрениями в мошенничестве. Следствием ему вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Белый дом
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство