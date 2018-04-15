В России наградили престижной премией арестованного режиссера

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Российский режиссер Кирилл Серебренникова, который в данный момент находится под домашним арестом, стал лауреатом театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа режиссера в опере" за постановку "Чаадский".

Торжественная церемония награждения лауреатов театральной премии "Золотая маска" проходит в воскресенье, 15 апреля, на Новой сцене Большого театра в Москве. Жюри награды присудило Кириллу Серебренникову "Золотую маску" за "лучшую работу режиссера в опере". Эту премию ему принес спектакль "Чаадский", постановка которого прошла на сцене театра "Геликон-опера".

Театральные деятели и гости вечера приветствовали решение жюри продолжительными аплодисментами, передает РИА Новости.

Напомним, в августе 2017 года Басманный суд Москвы поместил Кирилла Серебренникова под домашний арест в связи с подозрениями в мошенничестве. Следствием ему вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".