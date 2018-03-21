Телеканал уволил режиссера за показ в эфире карты Украины без Крыма

Flickr.com/illustriousoul Сюда не смотри. Борьба с ТВ РФ и отбеливание "черного списка" кино Телеканал "СТБ" уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" за показ в эфире карты Украины без полуострова Крым, сообщила в среду пресс-служба телеканала.

"По его результатам (расследования — ред.)выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики. Телеканал "СТБ" прекращает сотрудничество с режиссером монтажа проекта "Холостяк" с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

В воскресенье телеканал СТБ признал, что показал в эфире карту Украины без Крыма. Как сообщила пресс-служба, телеканал завершил служебное расследование относительно инцидента с картой Украины в программе "Холостяк" от 16 марта.