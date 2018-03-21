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    Общество

    Телеканал уволил режиссера за показ в эфире карты Украины без Крыма

    (обновлено: )15617
    По результатам расследования телеканала выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/Joe

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
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    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Телеканал "СТБ" уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" за показ в эфире карты Украины без полуострова Крым, сообщила в среду пресс-служба телеканала.

    "По его результатам (расследования — ред.)выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики. Телеканал "СТБ" прекращает сотрудничество с режиссером монтажа проекта "Холостяк" с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

    В воскресенье телеканал СТБ признал, что показал в эфире карту Украины без Крыма. Как сообщила пресс-служба, телеканал завершил служебное расследование относительно инцидента с картой Украины в программе "Холостяк" от 16 марта.

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