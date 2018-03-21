Газета Тимошенко опубликовала карту Украины без Крыма - блоггер

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Газета "Вечерние Вести", близкая к партии "ВО "Батькивщина", которую возглавляет экс-премьер-министр и народный депутат Юлия Тимошенко, опубликовала карту Украины без Крыма и части территорий Донбасса. Об этом сообщил блоггер Мирослав Олешко, известный своей поддержкой действующего президента Петра Порошенко.

Статья, проиллюстрированная "усеченной" картой Украины, посвящена результатам недавних социслледований президентских рейтингов политиков.

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"Юлия Тимошенко опубликовала свою партийную газету с воображаемыми рейтингами своей мечты на карте Украины без Крыма и части Донбасса (нарисовали их в другом едва заметном, почти белом цвете). Потому Крым для "Батькивщины" Юлии Владимировны — это Россия", — написал Олешко на своей странице в Facebook, разместив также два фото.

Facebook Miroslav Oleshko Карта Украины, опубликованная в газете "Вечерние Вести"

Facebook Miroslav Oleshko Карта Украины, опубликованная в газете "Вечерние Вести"

Припомнил он Тимошенко и ее недавнюю встречу с послом РФ в Германии. "Несколько недель назад она смеялась вместе с российским послом над какой-то шуткой, а потом не была на голосовании за признание России страной-агрессором…" — добавил скандальный блоггер.

Вместе с тем некоторые пользователи обратили внимание Олешко на то, что Крым и часть Донбасса обозначены серым цветом, что говорит о том, что на этих территориях опрос не проводился. Также Олешко обвинили в том, что он "придирается" и высасывает из пальца".

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Ранее сообщалось, что, согласно данным социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге. Действующий глава государства Петр Порошенко занимает только четвертое в место в президентском рейтинге: за год его поддержка снизилась с 16,9% до 12,5%.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.