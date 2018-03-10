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Один из символов Нового года - комедия Рязанова "Ирония судьбы" - спустя два года вернется на экраны. Но не все украинцы этому рады: в сети поднялась новая волна протеста против "советского кинонаследия". И это при том, что еще в прошлом году фильм требовали вернуть.