Нацсовет принял решение назначить внеплановые проверки "Интера" и СТБ за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в перечень лиц, которые создают "угрозу национальной безопасности".
Один из символов Нового года - комедия Рязанова "Ирония судьбы" - спустя два года вернется на экраны. Но не все украинцы этому рады: в сети поднялась новая волна протеста против "советского кинонаследия". И это при том, что еще в прошлом году фильм требовали вернуть.
По словам Ильи Новикова, съемочная группа СТБ приехала освещать судебный процесс над украинкой Надеждой Савченко. После того, как у журналистов взяли письменные объяснения, где и как они пересекли границу, их отпустили.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".