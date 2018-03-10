наверх
10.03.201806:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    СТБ (телеканал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Б.Брыльска, Э.Рязанов и А.Мягков на съемках фильма Ирония судьбы или С легким паром
    Из-за "Кавказской пленницы" и "Иронии судьбы" проверяют два телеканала
    15:08 11.01.2018
    314Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Нацсовет принял решение назначить внеплановые проверки "Интера" и СТБ за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в перечень лиц, которые создают "угрозу национальной безопасности".
    На съемках фильма Ирония судьбы. Архивное фото
    Кина не будет. Снова? Страсти по "Иронии судьбы" и не только
    17:22 31.12.2017
    2416Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Один из символов Нового года - комедия Рязанова "Ирония судьбы" - спустя два года вернется на экраны. Но не все украинцы этому рады: в сети поднялась новая волна протеста против "советского кинонаследия". И это при том, что еще в прошлом году фильм требовали вернуть.
    Пульт от телевизора
    Нацсовет рассмотрит вопрос о трансляции на СТБ "Битвы экстрасенсов"
    12:16 16.01.2017
    224
    Сообщается, что заседание Национального совета по телерадиовещанию, где будет рассматриваться вопрос трансляции "Битвы экстрасенсов", состоится в четверг.
    Пульты от телевизора
    СТБ после скандала больше не будет показывать российскую "Битву экстрасенсов"
    10:41 16.01.2017
    958
    Председатель правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский также подчеркнул, что допустившие выход в эфир программы сотрудники будут уволены.
    Илья Новиков с задержанной в Донецке Ростовской области съемочной группой СТБ
    В Ростовской области задержали украинских журналистов - адвокат
    14:00 28.10.2015
    274Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    По словам Ильи Новикова, съемочная группа СТБ приехала освещать судебный процесс над украинкой Надеждой Савченко. После того, как у журналистов взяли письменные объяснения, где и как они пересекли границу, их отпустили.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги