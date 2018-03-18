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    Общество

    Телеканал показал карту Украины без Крыма

    (обновлено: )25370
    СТБ принес "свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе "Холостяк" от 16.03.2018 года - некорректное графическое изображение карты Украины".
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. 

    Семья нового омбудсмена ведет бизнес в Крыму - СМИ. Видео
    BIHUS info/Youtube
    Семья нового омбудсмена ведет бизнес в Крыму - СМИ
    Телеканал "СТБ" в воскресенье, 18 марта, признал, что показал в эфире карту Украины без Крыма.

    "Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе "Холостяк" от 16.03.2018 года — некорректное графическое изображение карты Украины. Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины", — говорится в заявлении телеканала, опубликованном в воскресенье в Facebook.

    Также телеканал заявил, что уже исправил "ошибку" во всех видео на официальных страницах.

    Ранее сообщалось, что в пятницу, 16 марта, в вечернем выпуске новостей в прямом эфире государственного телеканала UA: ПЕРВЫЙ произошла техническая неполадка, в результате которой зрители в течение 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на продемонстрированной карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория Украины без полуострова Крым.

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