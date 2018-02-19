В Будапеште изъята из продажи карта Украины без Крыма и Одессы

Фото Facebook Любовь Непоп

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Карту, на которой Украина изображена без Крыма, части Одесской и Херсонской областей, продавали в Будапеште, но сейчас ее изъяли из продажи, сообщила в понедельник посол в Венгрии Любовь Непоп.

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"В связи с появлением информации о распространении в Будапеште карты с некорректным указанием украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина. Карта изъята из продажи. Направила также письма в венгерские официальные органы и в издательство, которое эту карту выпустило, чтобы предотвратить дальнейшее распространение", — написала Непоп в Facebook.

Фото Facebook Любовь Непоп В столице Венгрии продавали карту Европы, на котором Украина была без Крыма, части Одесской и Херсонской областей

Она также прикрепила фотографии, на которых видно, что Крым изображен одним цветом с Россией, а часть Одесской и Херсонской области — одним цветом с Молдавией.

Дипломат попросила всех, кто обнаружит подобные случаи, обращаться в посольство.

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Ранее в Черновицкой области разгорелся скандал из-за нарисованной вручную карты Украины, на которой не было Крыма. Карту вывесили на торжественном мероприятии в День Соборности Украины.