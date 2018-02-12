Выпущенный на волю жираф от радости рухнул на землю

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В Африке двух жирафов выпустили на волю. Когда животные выбегали из трейлера, один из жирафов упал.

Очевидно, что парнокопытное не смогло справиться с эмоциями и запуталось в длинных ногах.

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Смешное видео быстро набрало популярность в Youtube, его уже просмотрели 140 тысяч человек.

Ранее жираф, которого перевозили в открытом грузовике в ЮАР, погиб, разбив голову о путепровод.

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