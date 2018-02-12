наверх
12.02.201813:38
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Выпущенный на волю жираф от радости рухнул на землю

    (обновлено: )390
    Представитель самых высоких животных на Земле не смог совладать с эмоциями, когда его отпускали на волю. Выскочив из кузова трейлера, жираф сразу же упал в траву.
    Видео Online dailymail

    В Африке двух жирафов выпустили на волю. Когда животные выбегали из трейлера, один из жирафов упал.

    Очевидно, что парнокопытное не смогло справиться с эмоциями и запуталось в длинных ногах.

    Смотрите также: Туристы сняли момент, как питон проглотил оленя

    Смешное видео быстро набрало популярность в Youtube, его уже просмотрели 140 тысяч человек.

    Ранее жираф, которого перевозили в открытом грузовике в ЮАР, погиб, разбив голову о путепровод.

    Смотрите также: Котенок-наглец показал, кто в доме хозяин

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере