Уникальные кадры: белый лев поцеловал лапу лабрадора

Видео Toy Quest 101

В Instagram опуликовано видео, на котором белый лев целует лапу лабрадора. Ролик выложен в аккаунте десятилетней девочки с аутизмом по имени Иллиана.

Льва и лабрадора зовут Мики и Камилла. Согласно подписи к видео, животные знакомы с детства и фактически выросли вместе. "Когда-нибудь видели, как лев целует лапу собаке? Какая удивительная связь. Они выросли вместе и стали лучшими друзьями", — говорится в подписи к видео.

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В комментарии к виде один из пользователей под ником Hoodlumdan "расшифровал" поведение лабрадора: "Поначалу она равнодушно виляет хвостом, что говорит о состоянии тревоги, — написал пользователь. — Во время "поцелуя" хвост опускается в более подчиненную позицию и слегка движется вправо — это робкая попытка поздороваться. После "поцелуя" хвост находится на среднем уровне и двигается уже более уверенно — это значит, что собака спокойна и чувствует себя в безопасности".

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